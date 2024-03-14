Başkan Erdoğan’dan Ağrı’da önemli açıklamalar

Ak Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da halka hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ağrı'da bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağrı asırlarca, irfanımıza, kültürümüze dağı gibi yüce bir gönüllülükle sahip çıktı. Serhat şehrimiz Ağrı, yiğitliğiyle hep örnek oldu.

Ağrı 2019 yerel seçimlerde tercihini AK Parti'den yana yapmıştır. Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum.

Bugün meydanda 40 bin kişi var.

Yıllardır Meclis'te oldukları halde ülkenin tek bir sorununa çözüm üretemeyenler mi Ağrı'ya katkı sağlayacak. Bunların ne Ağrı, ne Van ne de Diyarbakır umurlarında. Bunların ağababalarından aldıkları emirler önemlidir. Zaten fırsatını bulan soluğu Batı'da arıyor. Bunların halinizi hatrınızı soramak için Ağrı'ya geldiğini gördünüz mü.

Biz kalbimizle, yüreğimizle, hedeflerimiz, programlarımızla işte sizin huzurunuzdayız. Unutmayın, başka Ağrı yok, başka Türkiye yok. Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her ferdi gibi Ağrılı kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntı yok mu? Ancak bunlar kirli senaryoların bahanesi olamaz. Hükümette olduğumuz 21 yılı aşkın süre boyunca, sizlerin hak, özgürlük, refah beklentilerinizi karşılamak için gece gündüz çalıştık. Hepsini vazife olarak gördük. Bunları sizin başınıza kakmadık.