Başkan Erdoğan'dan Ağrı mitinginde önemli açıklamalar | Video
AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da halka hitap etti. Konuşmasında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye Var." ifadelerini kullandı.
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