CHP'li Şükrü Erdem'in "Öcalan hain değil" sözleri sonrası İYİ Parti'den CHP'ye bomba gönderme: 'DEM'lendikleri için...

Türkiye, sabah.com.tr'nin ortaya çıkardığı görüntüleri konuşuyor. CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem seçim çalışmaları sırasında girdiği bir kıraathanede vatandaşları deyim yerindeyse terörist başı Abdullah Öcalan'ın terörist olmadığına ikna etmeye çalıştı. Erdem'in, "Bana güvenin, Öcalan hain değil" ifadeleri infial yaratırken, sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Şükrü Erdem'e çok sert çıktı, "Ortaya çıkan görüntüler ilçede infial yaratmış durumda, herkes bu videoyu konuşuyor. Geçtiğimiz seçimlerde bizim adayımız olmuş olması onu eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Misak-ı Milli sınırları ile sorunu hiç kimse İYİ Parti'de yer alamaz." dedi. Hasanoğlu, Erdem'in ihraç edilmesi gerektiğini ancak CHP'nin DEM ile olan ilişkileri nedeniyle sessiz kaldığını da sözlerine ekledi.