Son dakika: Bahçeli-Özel görüşmesi başladı

"SİYASET KAVGA ARENASI DEĞİLDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, siyasetin kavga arenası olmadığını belirterek, "Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Siyaset kavga arenası değildir. Türkiye'nin yükseliş dönemine herkes eşlik etmelidir." ifadelerini kullandı.

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