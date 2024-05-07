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Giriş Tarihi: 7.5.2024 12:01 Son Güncelleme: 7.5.2024 12:34

Son dakika: Bahçeli-Özel görüşmesi başladı

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme saat 12.00'da başladı.

Son dakika: Bahçeli-Özel görüşmesi başladı

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi. İki lider arasında saat 12.00'da başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

"SİYASET KAVGA ARENASI DEĞİLDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, siyasetin kavga arenası olmadığını belirterek, "Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Siyaset kavga arenası değildir. Türkiye'nin yükseliş dönemine herkes eşlik etmelidir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Bahçeli-Özel görüşmesi başladı! Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'nin gündeminde ne var? | Video

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Başkan Erdoğan Özgür Özel'in ziyareti için 'siyaset yumuşama dönemine girdi' mesajı vermişti.

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Son dakika: Bahçeli-Özel görüşmesi başladı
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