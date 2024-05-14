Son dakika: Başkan Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlerden hesap soracağız

"TOPRAK OLMAZSA HAYAT OLMAZ"

Son 21 yılda hem toprağı hem de toprağı bizim için işleyen çiftçilerimize hak ettiği değeri vermek için çalıştık.

Toprağa ne kadar değer verirsek toprak da bizi besler. Toprak olmazsa hayat olmaz. Kırsal kalkınmaya ciddi destek sağladık. Türk tarımında sorunlara kalıcı çözüm için mesai harcadık.





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TARSİM ile üreticimizin alın terini doğal afetlere karşı koruduk, koruyoruz. Tarım sektörümüzle ilgili gerçek dışı iddialar tarım çiftçilerimize hakarettir.

"Türkiye'de tarım bitti" demek büyük bir art niyetin işaretidir. Tarımla ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. 2022 ile 2023'ün basit bir karşılaştırması bile muhalefetin diline dolanan iddiaların içinin boş olduğunu göstermeye yeterlidir."