SON DAKİKA | 6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası verildi

108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.

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14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.