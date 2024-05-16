Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | 6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi
Giriş Tarihi: 16.5.2024 15:33 Son Güncelleme: 16.5.2024 15:46

SON DAKİKA | 6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberi... Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı. 6-8 Ekim olayları davasında eski milletvekili Ahmet Türk hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

SON DAKİKA | 6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberi... Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı. 6-8 Ekim olayları davasında eski milletvekili Ahmet Türk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Ali Ürküt 16 yıl 4 ay, Alp Altınörs 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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NE OLMUŞTU?
6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirmişti.

108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.

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14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti.

Devam eden davada bugün karar açıklandı.

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SON DAKİKA | 6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi
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