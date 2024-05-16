SON DAKİKA | 6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberi... Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı. 6-8 Ekim olayları davasında eski milletvekili Ahmet Türk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Ali Ürküt 16 yıl 4 ay, Alp Altınörs 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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NE OLMUŞTU?
6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirmişti.
108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.
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14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.