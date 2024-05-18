SON DAKİKA | Avukat mahkeme heyetini başörtülü diye reddetmişti! Bakan Tunç’tan skandala sert tepki: Eski Türkiye kafasıdır

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp eden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır." dedi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Yine anayasamıza göre kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde son 22 yılda yasakları kaldıran, hak ve özgürlükleri genişleten çok sayıda adım atılmış, kadınlara yönelik 'pozitif ayrımcılık' ilkesi yine bu dönemde Anayasal kural haline getirilmiştir.