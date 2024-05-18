Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Avukat mahkeme heyetini başörtülü diye reddetmişti! Bakan Tunç'tan skandala sert tepki: Eski Türkiye kafasıdır
Giriş Tarihi: 18.5.2024 13:25 Son Güncelleme: 18.5.2024 13:45

SON DAKİKA | Avukat mahkeme heyetini başörtülü diye reddetmişti! Bakan Tunç'tan skandala sert tepki: Eski Türkiye kafasıdır

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunması eski Türkiye kafasıdır." dedi.

SON DAKİKA | Avukat mahkeme heyetini başörtülü diye reddetmişti! Bakan Tunç’tan skandala sert tepki: Eski Türkiye kafasıdır

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp eden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır." dedi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Yine anayasamıza göre kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde son 22 yılda yasakları kaldıran, hak ve özgürlükleri genişleten çok sayıda adım atılmış, kadınlara yönelik 'pozitif ayrımcılık' ilkesi yine bu dönemde Anayasal kural haline getirilmiştir.

TÜM KADIN HAKİM VE SAVCILARIMIZI DA DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

Kadınların hiçbir ayrım gözetilmeden çalışma hayatında yer almaları birileri rahatsız olsa da yine bu dönemde hayata geçmiştir. Türk kadını çalışma hayatının her alanında olduğu gibi yargı teşkilatımızda da başarılarıyla öne çıkmaktadır.

Adalet teşkilatımızda görev yapan 8 bin 871 kadın hakim ve savcımız, adaletin tecellisi için ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışmaktadır. Avukatın yaptığı yakışıksız hareket, başı açık ya da kapalı olsun tüm kadın hakim ve savcılarımızı da derinden üzmüştür.

ASLA KABUL EDİLEMEZ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan, hak ve özgürlüklere hakaret eden bu tür olaylar artık geride kalmıştır. Son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde takınılan bu tavır asla kabul edilemez.

Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

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SON DAKİKA | Avukat mahkeme heyetini başörtülü diye reddetmişti! Bakan Tunç'tan skandala sert tepki: Eski Türkiye kafasıdır
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