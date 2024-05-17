Haberler Yaşam Haberleri Mahkemede skandal itiraz! Avukat, mahkeme heyetini ‘başörtülü’ diyerek reddetti
Giriş Tarihi: 17.5.2024 22:04 Son Güncelleme: 17.5.2024 22:39

Mahkemede skandal itiraz! Avukat, mahkeme heyetini ‘başörtülü’ diyerek reddetti

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanığın avukatı Alperen D., mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının laikliğe aykırı olduğunu söyleyerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise Ankara 1 No’lu Barosu’na şikayette bulundu.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Mahkemede skandal itiraz! Avukat, mahkeme heyetini ‘başörtülü’ diyerek reddetti

Ankara'da 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılanan tutuklu sanık S.B.'nin 14 Mayıs'ta hakim karşısına çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada S.B.'nin avukatı Alperen D., müvekkilinin adil yargılanmadığını öne sürerek, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" dedi.

HEYET, AVUKATI ŞİKAYET ETTİ

Mahkeme heyeti Avukat Alperen D.'nin reddi hakim talebi üzerine ara kararını açıklayarak red talebinin sonuçlanıncaya kadar dosyada işlem yapılmamasına karar verdi. Mahkememe heyeti Alperen D.'nin ifadeleri üzerine Ankara 1 No'lu Baro'ya şikayette bulundu.

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Mahkemede skandal itiraz! Avukat, mahkeme heyetini ‘başörtülü’ diyerek reddetti
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