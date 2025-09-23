Mersin’de hamile eşini öldürmüştü! Cani kocanın cezası belli oldu

Olay, 20 Haziran 2024'te Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklu olduğu cezaevinden 14 Haziran'da tahliye olan Bekir Aktekin, 3 çocuk annesi, hamile eşi Seher Aktekin'i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü. Bekir Aktekin, burada eşini pompalı tüfekle vurdu. Seher Aktekin olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bekir Aktekin'in eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, bu nedenle 3 kez uzaklaştırma aldığı, ayrıca 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2023'te te ceza alıp, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Bekir Aktekin hakkında 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Aktekin, avukatlar ve müşteki yakınları katıldı. Avukatların beyanının ardından son sözü sorulan Aktekin, pişman olduğunu söyledi. Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme sanığa, 'Hamile eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 2,5 yıl hapis ile 12 bin lira cezaya çarptırıldı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.