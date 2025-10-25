Ünlü pırlantacının Zorlu’dan mal kaçırma operasyonu: Çarşı çok karışık ne varsa toplayın

İstanbul'da geçtiğimiz ağustosta kaçak pırlanta soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'da 23 işyerine operasyon yapıldı. 43 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyar 250 milyon lira değerinde pırlanta, ziynet eşyası, değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Atilla Anlı

Tutuklananlar arasında Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı'da mağazaları bulunan mücevher firması sahipleri de vardı. "Atilla Karat" mağazası sahibi Atilla Anlı'nın, baskın haberini alınca işyerinden ve Zorlu'daki rezidansından kaçak pırlantaları kaçırmaya çalıştığı belirlendi.

Baskın olacağı bilgisini alan "Atilla Karat" mağazası sahibi Atilla Anlı, 26 Ağustos sabahı çalışanlarına "Ne varsa toplayın, çatıya çıkarın" talimatı verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, ortağı Deniz Anlı ve çalışanlarının pırlantaları koli ve torbalara doldurarak dükkân dışına çıkardıkları görüldü.

HER ŞEYİ BAVULLARA DOLDURDU

Anlı, Zorlu AVM otoparkındaki deposunda da "temizlik" yaptı. Anlı, rezidans dairesine geçip pırlantaları bavullara doldurdu.

Şoförleri Tarık Doruk ve Cafer Musa Karahan'ın valizleri araçlara taşıdığı, Enes Çetinkaya'nın da motorla gelip dolu valizleri taşıdığı tespit edildi. Baskında 1.359,23 karat pırlanta, 286,71 gram ziynet eşyası, 18 tarihi sikke, 9 valiz, cep telefonları, laptop ve dijital materyaller ele geçirildi. Dijital incelemeler sürüyor.