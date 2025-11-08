Kocaeli’de facianın görüntüleri kamerada: 6 kişiye mezar oldu!

Sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler sebebiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.