Murat Kurum: "Asrın inşası Türkiye'nin başarısı"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 455 bininci konutun teslim töreni öncesi katıldığı televizyon programında 11 ilde tamamlanan 'Asrın İnşası’na ilişkin konuştu. Bakan Kurum açıklamasında, 455 bininci konutun teslim töreninin cumartesi günü gerçekleştirileceğinin altını çizerek, "Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başarısıdır" ifadelerine yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 455 bininci konutun teslim töreni öncesi katıldığı televizyon programında 11 ilde tamamlanan Asrın İnşası'nı Tarihi Meclis Binası'ndan anlattı.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
Gerçekten çok büyük bir felaket yaşadık. Bugün aziz milletimizin karşısına bir felaketten sonra verdiğimiz sözleri tutmanın guruyla çıkıyorum. Hep birlikte koşuşturduğumuz bir süreci yaşadık. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 455 bininci konutumuzun teslim törenini gerçekleştireceğiz. 11 ilimizde gece gündüz çalıştık, durmadık dinlenmedik ve Asrın İnşası'nı yürüttük. Dünyada da bunun eşi benzeri yok. Çok büyük bir alandan söz ediyoruz. Deprem sonrasında yaşadığımız felaket sonrası söz verdik ve burada milletimizi yalnız bırakmayacağız dedik. Hamdolsun milletimizi de yalnız bırakmadık.
"GÜN SAYIYORUZ"
İki yıl gibi kısa bir zamanda 11 ilimizde konutun dışında bahçesi konutu yeşil alanı hepsini bitirdiğimiz için hamd ediyorum. O yüzden devletimizle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bölgeyi anbean takip etti. Şu anda son depremzede kardeşimizin anahtarını alıp evine kavuşması için gün sayıyoruz.