Ekol TV’ye kara para aklama soruşturması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma bir gizli tanığın beyanları ve gelen ihbarlar üzerine başlatıldı. Ekol TV'nin finansman kaynağının yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine dayandığı iddiaları üzerine başlatılan incelemede, kanalın yönetim kadrosu ve arkasındaki isimler mercek altına alındı.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YETKİYİ DEĞİŞTİRDİ

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, soruşturma sürerken dikkat çeken bir hamle geldi. Ekol TV'nin kapatma kararı almasının ardından şirket merkezini Kağıthane ilçesine taşıdığı tespit edildi. Bu adres değişikliği üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek, soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.

12 ŞÜPHELİ VE MASAK RAPORU BEKLENİYOR

Toplamda 1 gizli tanık ve 12 şüphelinin yer aldığı dosyada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kapsamlı bir rapor talep ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadeke Şubesi tarafından soruşturma yapılan dosya kapsamında isimleri geçen, Veysel Şahin (Baş Şüpheli), Mübariz Mansimov, Emrah Doğru (Yönetim Kurulu Başkanı), Arif Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi), Ersan Şen (Avukat)'inde bulunduğu 12 şüpheli yer alıyor.

KARA PARA AKLAMA ÇERÇEVESİNDE İNCELEME

Edinilen bilgiye göre, soruşturma "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Finansal usulsüzlükler" çerçevesinde derinleştiriliyor. MASAK'tan gelecek olan raporun, kanalın sermaye yapısı ve para trafiğini netleştirerek soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.