SON DAKİKA | Sadettin Saran’ın yasadışı bahisten hakim karşısında

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran'ın arasında olduğu 4 şüpheli hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

SADETTİN SARAN HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine Sadettin Saran ve taraf avukatları katıldı.