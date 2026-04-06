Kan donduran cinayet! Katil zanlısı konteynırda yakalanmıştı: Şüpheli koca adliyeye sevk edildi

Kan donduran olay, önceki gün saat 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde ortaya çıkmıştı. Polisi arayan bir kişi ablası Yonca Kölge'nin Salih B. tarafından zorla kaçırıldığı ihbarınad bulundu. Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri Yonca Kölge ile Salih B'nin Bahçelievler 'de bir otele giriş kayıtları olduğuna ulaşıldı. Bunnu üzerine saat 19.25 sıralarında otele giden ekipler, ikilinin kaldıkları 305 numaları odaya girdiklerinde dehşet görüntüyle karşılaştı. Genç kadın defalarca bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

4 SAAT 25 DAKİKA ODADA KALDI SONRA KAÇTI

Otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, genç kadının Salih B. ile birlikte saat 13.32 de otele giriş yaptıkları görüldü. Salih B. adlı şüphelinin Yonca Kölge ile birlikte otele giriş yaptıktan yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına ayrıldığı tespit edildi. 3 çocuk annesi Yonca'nın 3 yıl önce boşandığı Salih B.'nin. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. İddialara göre Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.