Eski kocadan kezzaplı dehşet: Anne öldü, kızı ağır yaralı!
İzmir'in Konak ilçesinde, eski eşi tarafından sokak ortasında kezzaplı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki kadın hastanede verdiği 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sırasında annesini korumak isterken ağır yaralanan 13 yaşındaki kızının hayati tehlikesi sürerken, kendi elleri de yanan ve olay yerinden kaçan katil zanlısı koca, jandarma tarafından hastanede yakalandı.
Olay, 1 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Hakan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Karakayışlı ve 13 yaşındaki kızı M.N.Ş.'nin eve doğru yürüdüğü sırada önlerini kesti.
KEZZAP İLE SALDIRDI
Yanında getirdiği kezzapla eski eşini pusuda bekleyen gözü dönmüş koca, sokak ortasında dehşet saçtı. Hakan Ş., elindeki kimyasal maddeyi bir anda eşinin üzerine fırlattı. Talihsiz kadın acılar içinde yere yığılırken, mahallede feryat sesleri yükseldi.
ANNESİNE SİPER OLAN KÜÇÜK KIZ DA AĞIR YARALANDI
Annesinin gözleri önünde kezzaplı saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M.N.Ş., babasına engel olmak ve annesini kurtarmak için hiç düşünmeden araya girdi. Ancak bu sırada fırlatılan kezzabın bir kısmı küçük kızın da üzerine döküldü. Yaşanan arbede ve kimyasal maddenin tesiriyle saldırgan Hakan Ş. de ellerinden yaralandı. Şüpheli koca olayın ardından yaya olarak kayıplara karışırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.