İçişleri Bakanlığı sanal medya hesabından duyurdu! Tam 54 suçlu yurda getirildi

İçişleri Bakanlığı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini bildirdi. İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı sanal medya hesabından duyurdu! Tam 54 suçlu yurda getirildi

Bakanlığın konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Kırmızı Bültenle Aranan 29 Suçlu, Ulusal Seviyede Aranan 25 Suçlu,

GÜRCİSTAN(38), ALMANYA(5), AZERBAYCAN(2), BULGARİSTAN, AVUSTURYA, EKVADOR, FRANSA, HIRVATİSTAN, KAZAKİSTAN, MISIR, YUNANİSTAN ve KUZEY MAKEDONYA'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (29) A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile Ulusal seviyede aranan (25) M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

İçişleri Bakanlığı sanal medya hesabından duyurdu! Tam 54 suçlu yurda getirildi

"YURT DIŞINA KAÇAN ŞAHISLARIN İZİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

İçişleri Bakanlığı sanal medya hesabından duyurdu! Tam 54 suçlu yurda getirildi

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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