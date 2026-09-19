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  • SON DAKİKA | Sermaye piyasası soruşturması: Pusula ve Tera yöneticilerine gözaltı kararı!

SON DAKİKA | Sermaye piyasası soruşturması: Pusula ve Tera yöneticilerine gözaltı kararı!

SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk için gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | Sermaye piyasası soruşturması: Pusula ve Tera yöneticilerine gözaltı kararı!
Deniz YUSUFOĞLU

SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk için gözaltı kararı verildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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