SON DAKİKA | Sermaye piyasası soruşturması: Pusula ve Tera yöneticilerine gözaltı kararı!
SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk için gözaltı kararı verildi.
SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk için gözaltı kararı verildi.
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