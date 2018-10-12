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Kız arkadaşını le yakıp öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı

'da, ayrılmak istediği kız arkadaşı 'i üzerine döküp ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA İnteraktif Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 22:17
Kız arkadaşını benzinle yakıp öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Vatansever'i (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 'un (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen Varol tutuklandı.

Zanlının emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

'da 25 Eylül'de yol kenarında yaralı bulunan , kaldırıldığı hastanede kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Varol tarafından üzerine dökülerek yakıldığını söylemişti.

Vatansever, sevk edildiği 'daki hastanede 27 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Vücudunun bazı yerlerinde yanık olan şüpheli Ümit Varol ise olay yerinden kaçarken geçirdiği trafik kazası yaralanmış, ardından polis tarafından yakalanmıştı.

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Kız arkadaşını benzinle yakıp öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı
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