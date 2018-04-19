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2018'in rengi açıklandı! ...

Pantone Color Institute, 2018 yılın rengini açıkladı: Ultra Violet! Renk skalasında birbirinin tamamen zıttı olarak konumlanan kırmızı ve mavinin mükemmel buluşmasından doğan Pantone 18-3838, nam-ı diğer Ultra Violet ismini 2014 senesinde hayatını kaybeden Warhol'un yıldızlarından Isabelle Collin Dufrese'den, başrolünde Milla Jovovich'in oynadığı 2006 distopik filmindeki vampirik virüsten ve cilt kanserine karşı mücadelede kullanılan ışığın renginden alıyor.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:52
2018'in rengi açıklandı! Ultra Violet Mor...

Pantone Color Institute Yönetici Direktörü Leatrice Eisemen, "Bu renk orijinallik, yaratıcılık ve vizyoner düşünce ile örtüşüyor," diyor. Kozmosta (mor nebula), iyileşme hareketinde (ametist kristalleri) ve sanatta (mimar Frank Wright) bulunabilen rengin bir diğer ilham kaynağı ise Prince. Pantone Color Institute Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise rengin, dünyanın şu an tam da ihtiyacı olan şeyi yansıttığını dile getiriyor.

2018 senesinde giyeceklerimiz, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, mobilyalarımız ve hayatımıza dahil edeceğimiz pek çok şeyin içinde unu göreceğimizden kuşku yok.

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2018'in rengi açıklandı! Ultra Violet Mor...
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