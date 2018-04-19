2018'in rengi açıklandı! Ultra Violet Mor...

Pantone Color Institute Yönetici Direktörü Leatrice Eisemen, "Bu renk orijinallik, yaratıcılık ve vizyoner düşünce ile örtüşüyor," diyor. Kozmosta (mor nebula), iyileşme hareketinde (ametist kristalleri) ve sanatta (mimar Frank Wright) bulunabilen rengin bir diğer ilham kaynağı ise Prince. Pantone Color Institute Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise rengin, dünyanın şu an tam da ihtiyacı olan şeyi yansıttığını dile getiriyor.

2018 senesinde giyeceklerimiz, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, mobilyalarımız ve hayatımıza dahil edeceğimiz pek çok şeyin içinde Ultra Violet morunu göreceğimizden kuşku yok.