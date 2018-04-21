Bu yöntemi öğrendikten sonra bir daha nane almayacaksınız!

Saksıda nane nasıl yetiştirilir merak ediyorsanız, işiniz artık çok daha kolay. Lezzetli tadı ve ferah kokusu ile sofraların vazgeçilmezi olan naneyi hazır almak yerine evde kendiniz yetiştirebilirsiz. Bunun için orta boyutlarda bir saksı, birkaç tane nane tohumu ve doğru adımları içeren bir yöntem yeterli. Nanenin diğer bitkilere göre çok daha çabuk yetişen ve her ortama uyum sağlayabilen bir bitki olması da işinizi çok daha kolay bir hale getirecek. Yazımızın devamında saksıda nane nasıl yetiştirilir, saksıda nane yetiştirme yöntemleri nelerdir sizler için hazırladık. İşte o yöntemler…