Aslında bildiğimiz gibi değilmiş!

TOPUKLU AYAKKABININ KÖKENİ MİLATTAN ÖNCEKİ YILLARA KADAR DAYANMAKTA..

Topuklu ayakkabıların ilk kullanım amaçları sandığınız gibi kadınların zarafetini ya da şıklığını tamamlamak değildi. Bu günümüz gözdesi aksesuarı erkekler de kadınlarla birlikte gündelik yaşantılarını kolaylaştırmak için o devire elverişli bir halde kullandı.

Mısırlı çiftçilerin toprağa batmamak için ayakkabılarının altına topuk takarak topuklu ayakkabıyı kullandıkları bilinmektedir. Aynı zamanda kasaplar da yerdeki kana ayaklarının değmemesi için topuklu ayakkabı kullanmışlardır.