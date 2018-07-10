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Böyle tüketirseniz fayda yerine zarar veriyor!

Günümüzde her mevsim her yi bulmak mümkün hale gelse de, sağlıklı olan, her meyveyi kendi mevsiminde tüketmek; tüketim miktarına da dikkat etmek...Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, nde ideal tüketimin formüllerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 03:03
Böyle tüketirseniz fayda yerine zarar veriyor!

FAYDA YERİNE ZARAR

Günümüzde her mevsim her yi bulmak mümkün hale gelse de, sağlıklı olan, her meyveyi kendi mevsiminde tüketmek; tüketim miktarına da dikkat etmek!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, içerdikleri vitaminler ve minerallerle her biri şifa deposu olan meyvelerin buna karşın aşırı tüketildiğinde fayda yerine zarar verdiğini vurgulayarak "Bağışıklık sistemini güçlendiren, cildi yenileyen, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan meyveler porsiyon kontrolüne dikkat edilmediğinde sağlığa zararlı hale gelmektedir.

Özellikle diyabet hastaları çok daha dikkatli olmalı" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, nde ideal tüketimin formüllerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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Böyle tüketirseniz fayda yerine zarar veriyor!
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