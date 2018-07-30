Duş başlıkları lejyoner hastalığına sebep olabilir!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sulhattin Arslan, özellikle klimalarda bulunan "lejyoner" mikrobunun duş başlıklarında da bulunabildiğini belirterek, duş başlıklarının temizliğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

KOMAYA BİLE SOKABİLİYOR

İHA'nın haberine göre; sıcak havalarda oda ısısını düşürerek konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların kaynağı olarak sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabiliyor. Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalık 'klima hastalığı' olarak da bilinen 'lejyoner hastalığı'.

Doç. Dr. Sulhattin Arslan, özellikle klimalarda bulunan lejyoner mikrobunun otellerde bulunan duş başlıklarında da bulunabildiğini belirterek uyarılarda bulundu.