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bakımında yapılan yanlışlara dikkat! Lekelerden kurtulayım derken...

Dermatoloji Uzmanı Doktor Belda Yurtseven Tüner, bakımında yapılan yanlışlar konusunda uyardı. Deri yaşlanmasının içsel ve dışsal nedenlere bağlı olarak geliştiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Doktor Belda Yurtseven Tüner, "İçsel süreci kişinin genetik yapısı belirliyor. Dışsal yaşlanma ise sigara, aşırı alkol kullanımı, yetersiz beslenme, güneş ışınları ve olumsuz çevre koşulları (düzensiz yaşam) sonucu gelişiyor" diye konuştu.

İHA Kadın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 12:06
Cilt bakımında yapılan yanlışlara dikkat! Lekelerden kurtulayım derken...

YAZ VE KIŞ GÜNEŞ KORUYUCU KREM KULLANILMALI

bakımının yaşlanmayı geciktirmeye yönelik olması gerektiğini belirten Dr. Tüner, şunları söyledi; "Deride dışsal yaşlanmanın yüzde 80'i ultraviyole ışınlara bağlı olarak gelişiyor. Bu nedenle yaz ve kış devamlı olarak cildi ultraviyole ışınların oluşturduğu hasardan korumak için güneş koruyucu kremlerin kullanılması önem taşıyor. Cildin nem ihtiyacı her yaşta önemli. Bu nedenle her gün en az 2,5- 3 lt su tüketimi sağlık bir nda önemli rol üstleniyor. Ayrıca antioksidan gıdalardan zengin beslenme (özellikle ileri yaşlarda), düzenli spor yapma da cilt bakımında önemli bir yer tutuyor.

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Cilt bakımında yapılan yanlışlara dikkat! Lekelerden kurtulayım derken...
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