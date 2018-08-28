Cilt bakımında yapılan yanlışlara dikkat! Lekelerden kurtulayım derken...

YAZ VE KIŞ GÜNEŞ KORUYUCU KREM KULLANILMALI

Cilt bakımının yaşlanmayı geciktirmeye yönelik olması gerektiğini belirten Dr. Tüner, şunları söyledi; "Deride dışsal yaşlanmanın yüzde 80'i ultraviyole ışınlara bağlı olarak gelişiyor. Bu nedenle yaz ve kış devamlı olarak cildi ultraviyole ışınların oluşturduğu hasardan korumak için güneş koruyucu kremlerin kullanılması önem taşıyor. Cildin nem ihtiyacı her yaşta önemli. Bu nedenle her gün en az 2,5- 3 lt su tüketimi sağlık bir cilt bakımında önemli rol üstleniyor. Ayrıca antioksidan gıdalardan zengin beslenme (özellikle ileri yaşlarda), düzenli spor yapma da cilt bakımında önemli bir yer tutuyor.