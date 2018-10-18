Normal doğumun anne ve bebeğe 13 faydası

HERHANGİ BİR ENGEL YOKSA NORMAL DOĞUMUN TEŞVİK EDİLMESİ GEREKİYOR

Anne ile bebeğin birlikte gerçekleştirdiği normal doğum, aslında hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, tamamen içgüdüsel ve bilinçaltında yazılı bilgilerle doğal bir süreç gibi gerçekleşmektedir. Geçmiş çağlardan günümüze gelirken, değişen yaşam şartları, fiziksel aktivite azlığı, oturarak çalışma zorunluluğu, katkılı ve işlenmiş gıdalarla beslenme her kadın için doğumu zorlaştırmıştır. Bu zorluk da çeşitli yanlış inanışlara neden olarak ebeveynlerin anne ve bebeğin sağlığı için sezaryen doğumu tercih etmelerine neden olmaktadır. Ancak günümüzde hekimlerinin de yardımı ile doğru yönlendirilen ebeveynler, normal doğumu tercih etmelerini sağlamaktadır.