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un anne ve bebeğe 13 faydası

Anne ile bebeğin birlikte gerçekleştirdiği eşsiz ve büyüleyici bir süreç olan doğumda, her ikisinin de sağlığının korunması için doğum yöntemleri özellikle öne çıkarıyor. Günümüzde daha çok bilinçli ebeveynler tarafından tercih edilen , annenin hızla doğal yaşantısına dönerek doğum kilolarından kısa sürede kurtulmasını, bebeğin ise sezaryen ile dünyaya gelen yaşıtlarına göre hayata daha kolay adapte olmasını sağlıyor. Normal doğumun yaygınlaşması için, toplumdaki yanlış inanışların sona ermesi, doğum esnasında ve sonraki süreçte faydalarının bilinmesi önem taşıyor. Op. Dr. Nalan Karacaoğlu, normal doğumun faydaları hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:35
Normal doğumun anne ve bebeğe 13 faydası

HERHANGİ BİR ENGEL YOKSA NORMAL DOĞUMUN TEŞVİK EDİLMESİ GEREKİYOR

Anne ile bebeğin birlikte gerçekleştirdiği , aslında hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, tamamen içgüdüsel ve bilinçaltında yazılı bilgilerle doğal bir süreç gibi gerçekleşmektedir. Geçmiş çağlardan günümüze gelirken, değişen yaşam şartları, fiziksel aktivite azlığı, oturarak çalışma zorunluluğu, katkılı ve işlenmiş gıdalarla beslenme her kadın için doğumu zorlaştırmıştır. Bu zorluk da çeşitli yanlış inanışlara neden olarak ebeveynlerin anne ve bebeğin sağlığı için sezaryen doğumu tercih etmelerine neden olmaktadır. Ancak günümüzde hekimlerinin de yardımı ile doğru yönlendirilen ebeveynler, normal doğumu tercih etmelerini sağlamaktadır.

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Normal doğumun anne ve bebeğe 13 faydası
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