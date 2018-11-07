Şampuanınıza şeker eklediğinizde olacaklara inanamayacaksınız

ŞEKERLİ ŞAMPUAN NASIL UYGULANIR?

Bir dergi röportajında konuşan dermatolog Dr. Francesca Fusco şekerin saçta harikalar oluşturabileceğini iddia etti. Dr. Francesca Fusco'nun bu görüşüne göre şampuana şeker ekleyerek saçlarınızı daha temiz ve sağlıklı hale getirebilmek sizin elinizde. Şampuanınıza yaklaşık olarak bir kaşık şeker ekleyin. Daha sonrasında saç derisine şekerli şampuanı, nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayın. Şeker şampuan ile birlikte aynı zamanda saçınıza da peeling yapacaktır ve bu şekilde yağlanmayı önleyecektir. Ve bakımınız böylelikle tamamlanmış olacak. Şampuanınızın nemlendirici özellikte olmasına özen gösterin. Dermatolog, şekerli şampuanın sadece 4 yıkamada bir uygulanması gerektiğini belirtmiş. Her yıkamada kullanmaktan kaçının.

ŞEKERLİ ŞAMPUANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sağlıklı bir saç derisi sağlıklı saçlar anlamına gelir. Sağlıklı ve bakımlı saçlara sahip olmak için şampuana şeker eklemek, kafa derisinde bulunan yağın temizlenmesine ve ölü deriden arındırılmasına katkı sağlar. Böylece saç bakım ürünlerinin (nemlendirici, saç kremi, saç maskesi gibi) saçlarınıza olan etkisini arttırır ve daha belirgin hale getirir. Şeker saçlarınızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha nemli görünmesine katkı sağlar. Böylelikle saçlarınız istediğiniz gibi, güzelliğinizin bir parçası haline gelir.

ŞEKERLE SAÇINIZA BAKIM YAPABİLECEĞİNİZ DİĞER BAKIM ÖNERİLERİ

Esmer şeker ve kabartma tozu ile birlikte saç derinizdeki kepeklerden kurtulabilirsiniz. Yapmanız için gereken malzemeler bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı esmer şeker, iki damla çay ağacı yağı ve bir yemek kaşığı şampuan. Bir kasede tüm malzemeleri karıştırın. Saç diplerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve sonrasında durulayın. Bu sayede saç derisinde oluşan bakterileri ve kepeği ortadan kaldırabilirsiniz. Ayda bir kez yapmanızı tavsiye ederiz.

Esmer şeker ve jojoba yağı ile saç dökülmesine engel olabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler iki yemek kaşığı esmer şeker, iki yemek kaşığı limon suyu, iki yemek kaşığı jojoba yağı ve bir yemek kaşığı deniz tuzu. Bir kasede bütün malzemeleri karıştırın. Saç köklerinize uygulanıp bir süre bekletin. Sonrasında durulayın. Böylelikle saç dökülmesini engelleyebilir, aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarından koruyabilirsiniz.