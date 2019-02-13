Hsg hakkında bilinmesi gerekenler!

HSG (RAHİM FİLMİ) NEDİR?

HSG, rahim tüplerinin açık olup olmadığını, rahim boşluğunda embriyonun tutunup gelişmesine engel olabilecek bir durumu bulunup bulunmadığını anlayabilmek için uygulanan radyolojik bir tanı yöntemdir. Uzun yıllardır kullanılan bir yöntem olan Rahim Filmi yani HSG, son yıllarda ilerleyen teknoloji sayesinde kolaylaşmıştır ve kısa sürede uygulanabilmektedir. Aynı zamanda yan etki ve komplikasyon riski de azalmıştır.

Rahim ve tüpler normal röntgen filmlerinde görülmezler. Röntgen filmlerinde görülmesi için rahim ve tüplerin içerisine kontrast madde adı verilen bir sıvı doldurulur. Bu sayede rahim ve tüpler görülebilir hale getirilir. HSG işleminin gerçekleştirilebilmesi için izlenmesi gereken iki adım vardır. Birinci adım rahim boşluğu ve tüp geçitlerinin kontrast madde ile doldurulması, ikinci adım ise uygun pozlarda röntgen filmi çekilmesidir.

HSG incelemesi için kullanılması gereken en uygun kontrast maddeler organik iyot tuzlarının sudaki eriyikleridir. Bunun sebebi ise röntgen ışınlarını tutan iyotlu maddelerin röntgen filmlerinde belirgin bir şekilde görülebilmesidir. HSG incelemesi analog ya da dijital olan her türlü röntgen cihazıyla yapılabilir.

Rahim filmini uygun açı ile, uygun pozda çekmek önemli bir noktadır. Rahim filmini uygun pozda çekebilmenin iki yolu vardır. Birinci yol rahim ağzına geçirilen çengelli bir alet ile iterek veya çekerek rahme poz verdirmek, ikinci yol ise C kollu röntgen makinesi ile rahme dokunmadan, cihaza uygun açı vermektir. Birinci yol eski tekniktir ve şiddetli ağrıları tetikleyebilir.

HSG incelemesinde 4 ila 6 adet röntgen çekilir. İlk röntgen filmi, kontrast madde uygulanmadan önce, en son çekilen röntgen filmi ise kontrast madde uygulandıktan sonra maddenin karın içerisindeki dağılımını kontrol etmek için çekilir.

RAHİM FİLMİ ÇEKİLMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Rahim filmi çektirmeden önce bu işlemi nerede yaptırmak istediğinize karar vermelisiniz. Bunun için doktorunuzun tavsiyelerine kulak verebilir, internette konu hakkında araştırma yapabilirsiniz. Eğer özel bir merkezi tercih edecekseniz sadece fiyatına bakarak karar vermeyiniz. Daha uzak bir bölgede bile olsa fazla sayıda inceleme yapılan bir merkezde tecrübeli bir ekibi tercih etmek iyi bir fikir olabilir. Belirlediğiniz merkezlere hatta o merkezdeki doktora telefon ederek sorular sorabilirsiniz. Size yaklaşımlarını ve anlattıklarını değerlendiriniz.

Rahim filmi adet kanaması bittikten sonraki birkaç gün içinde çekildiğinden randevu almak için adet kanamanızın başlamasını bekleyiniz.

İncelemeye gitmeden önce banyo yapmanız hijyen açısından tercih edilir. Eğer filminiz narkoz altında çekilmeyecek ise aç kalmanıza gerek yoktur.

İncelemeye giderken eğer varsa eski film ve raporlarınızı yanınızda götürmeniz çok iyi olur.

İnceleme öncesinde özet sağlık geçmişinizi, alerjiniz veya astım hastalığınız olup olmadığını bildiriniz.