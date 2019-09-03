Moda rüzgarı bu sefer Hakkari yaylalarında esti

Eskiden adı terörle anılan bu bölgenin her bir taşının ve çiçeğinin ne kadar güzel olduğunu insanlara göstermek istediğini belirten Hicran Önal, çekimleri Hakkari'de yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Önal, "Sonbahar-kış koleksiyonumun çekimlerini Hakkari'de yapmamın nedeni, öncelikle kendi memleketim, kendi toprağım olması. İstanbul'da doğup büyüdüm. Ama aslen Hakkariliyim.

"HER BİR TAŞININ, ÇİÇEĞİNİN KOKUSUNUN VE RENGİNİN NE KADAR GÜZEL OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİM"

Ülkemin her bir karışı, her bir toprağı birbirinden güzel. Ama burası pek bilinmiyor. Çünkü burası genellikle terörle anılıyor. Buranın aslında ne kadar güzel olduğunu her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim. Doğasının ve havasının ne kadar mükemmel olduğunu bizi takip eden insanların bilmesini istedim. O yüzden burada çekimlerimi yapmayı tercih ettim. Biz 12 kişilik bir ekiple geldik. Berçelan Yaylası'nda ilk çekimlerimizi yaptık. Gerçekten mükemmel bir doğası var.

"CENNET GİBİ BİR YER"

Keşke herkes görebilse. Havası, suyu inanılmaz. Bir yanda kar var, diğer yanda çiçekler var. Cennet gibi bir yer. Ülkemizin topraklarında olduğumuzu bilerek bu çekimleri gerçekleştirdik. Çok kolay bir çekim oldu. Hiçbir güvenlik problemi yaşamadık. Bizim için büyük bir gurur kaynağı. Burada olmaktan mutluyuz. Bu çekimlerle de MİHA bir dünya markası olma yolunda ilerleyecek" diye konuştu.