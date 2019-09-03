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Moda rüzgarı bu sefer yaylalarında esti

Aslen Hakkarili olan moda tasarımcısı , 2 bin 800 rakımlı 'deki ata toprağında kendisine ait markasının sonbahar-kış koleksiyonunun çekimlerini yaptı. Alman ve Çek iki foto modelin de yer aldığı 12 kişilik ekip, 3 bin 800 rakımlı ile 2 bin 800 rakımlı Şüvekür Yaylası'nda 2 gün kamp kurup sonbahar-kış çekimlerini gerçekleştirdi.

NESLİHAN KONANÇ
NESLİHAN KONANÇ Kadın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 15:13
Moda rüzgarı bu sefer Hakkari yaylalarında esti

Eskiden adı terörle anılan bu bölgenin her bir taşının ve çiçeğinin ne kadar güzel olduğunu insanlara göstermek istediğini belirten Hicran Önal, çekimleri Hakkari'de yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Önal, "Sonbahar-kış koleksiyonumun çekimlerini Hakkari'de yapmamın nedeni, öncelikle kendi memleketim, kendi toprağım olması. İstanbul'da doğup büyüdüm. Ama aslen Hakkariliyim.

"HER BİR TAŞININ, ÇİÇEĞİNİN KOKUSUNUN VE RENGİNİN NE KADAR GÜZEL OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİM"

Ülkemin her bir karışı, her bir toprağı birbirinden güzel. Ama burası pek bilinmiyor. Çünkü burası genellikle terörle anılıyor. Buranın aslında ne kadar güzel olduğunu her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim. Doğasının ve havasının ne kadar mükemmel olduğunu bizi takip eden insanların bilmesini istedim. O yüzden burada çekimlerimi yapmayı tercih ettim. Biz 12 kişilik bir ekiple geldik. Berçelan Yaylası'nda ilk çekimlerimizi yaptık. Gerçekten mükemmel bir doğası var.

"CENNET GİBİ BİR YER"

Keşke herkes görebilse. Havası, suyu inanılmaz. Bir yanda kar var, diğer yanda çiçekler var. Cennet gibi bir yer. Ülkemizin topraklarında olduğumuzu bilerek bu çekimleri gerçekleştirdik. Çok kolay bir çekim oldu. Hiçbir güvenlik problemi yaşamadık. Bizim için büyük bir gurur kaynağı. Burada olmaktan mutluyuz. Bu çekimlerle de MİHA bir dünya markası olma yolunda ilerleyecek" diye konuştu.

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Moda rüzgarı bu sefer Hakkari yaylalarında esti
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