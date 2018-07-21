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oyuncusundan finalle ilgili şok açıklama

dizisinde Margaery Tyrell karakterine hayat veren ünlü oyuncu Natalie Dormer, dizinin finaliyle ilgili çok şaşırtan bir açıklama yaptı

Giriş Tarihi: 21.7.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 13:09
Game of Thrones oyuncusundan finalle ilgili şok açıklama

Dünyanın en çok izlenen dizisi için gözler 2019'da; zira son sezon için tüm dünya toplamda 2 yıl beklemek durumunda kalacak. Dizi bu denli popüler olunca dizinin senaryosuyla ilgili sızıntıların önlenmesi de hayati bir önem taşıyor. Set görevlilerine ve oyuculara herhangi bir bilgi sızdırmamaları için katı kurallar uygulandığı biliniyor.

Dizide bir zamanlar Margaery Tyrell karakterini canlandıran Natalie Dormer, yine dizide oynayan bir arkadaşından dizinin finalini öğrendi. Son sahneyi öğrendiği için son derece pişman olan Dormer, "Keşke bunları duymasaydım!" şeklinde bir açıklama yaptı. Güzel oyuncunun pişmanlığı hayranların aklına kötü bir finalle karşılaşacakları düşüncesini getirdi.

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Game of Thrones oyuncusundan finalle ilgili şok açıklama
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