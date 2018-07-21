Game of Thrones oyuncusundan finalle ilgili şok açıklama

Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones için gözler 2019'da; zira son sezon için tüm dünya toplamda 2 yıl beklemek durumunda kalacak. Dizi bu denli popüler olunca dizinin senaryosuyla ilgili sızıntıların önlenmesi de hayati bir önem taşıyor. Set görevlilerine ve oyuculara herhangi bir bilgi sızdırmamaları için katı kurallar uygulandığı biliniyor.

Dizide bir zamanlar Margaery Tyrell karakterini canlandıran Natalie Dormer, yine dizide oynayan bir arkadaşından dizinin finalini öğrendi. Son sahneyi öğrendiği için son derece pişman olan Dormer, "Keşke bunları duymasaydım!" şeklinde bir açıklama yaptı. Güzel oyuncunun pişmanlığı hayranların aklına kötü bir finalle karşılaşacakları düşüncesini getirdi.

GAME OF THRONES DİZİSİ NERELERDE ÇEKİLİYOR? (TURİSTLERİN BÜYÜK İLGİSİ VAR)

GAME OF THRONES'UN SANSA'SINDAN ŞOK FİNAL AÇIKLAMASI