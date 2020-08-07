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ve Şarkı Sözleri: Gitar için Kol Düğmeleri Kolay Akorları

kolay akorları burada! Türk müziğinin usta isimlerinden ’ya ait hemen hemen her şarkı, her müziksever tarafından beğenilerek dinleniyor. Bu sevilen parçalar arasında Barış Manço Kol Düğmeleri şarkısı da yer alıyor. Gitar ve piyano gibi enstrümanlar ile de çalınması kolay olduğu için, Kol Düğmeleri ve Şarkı sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşağıda, Barış Manço’nun efsaneleşen eserleri arasında yer alan Kol Düğmeleri akorları ve şarkı sözleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 23:32 ABONE OL
Barış Manço Kol Düğmeleri Akor ve Şarkı Sözleri: Gitar için Kol Düğmeleri Kolay Akorları

Eserlerinin ünü, Japonya'lara kadar uzanan Barış Manço'nun şarkıları, halen milyonlar tarafından dinleniyor. En sevilen slow şarkıları arasında Kol Düğmeleri yer alıyor. Barış Manço'nun bu parçasını gitar ile çalmak ve söylemek isteyen müzikseverler Kol Düğmeleri akor ve şarkı sözlerini araştırıyor. Bu makalede, Barış Manço'ya ait Kol Düğmeleri kolay akorları yer almaktadır.

Yokluğunda akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yokluğunda akorları kolay ve orijinal ton

BARIŞ MANÇO KOL DÜĞMELERİ AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kol Düğmeleri şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : A-YY 


Am                
Hatirlarim bugün gibi sessiz geçen son geceyi
F           Dm            Am            Dm          E
Basim öne egik bir suçlu gibi bana verdigin hediyeyi
Am
Iki küçük kol dügmesi bütün bir ask hikayesi
F         Dm          Am          Dm          E
Iki dügme iki ayri kolda bizim gibi ayri yolda
Dm                           Am
Aksam olunca sustururum herkesi her herseyi
Dm                                   E
Gelir kol dügmelerinin birlesme saati
Dm                           Am
Usul usul çikarir koyarim kutuya yanyana
Dm                                   E
Bitsin bu iskence kalsinlar bir arada
Am
Heyhat sabah gün isildar yalniz gece bulusanlar
F           Dm         Am            Dm          E
Yasli gözlerle ayrilirlar dügmeler gibi bizim gibi 
        Am            
Bizim gibi ayrilirlar

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Barış Manço Kol Düğmeleri Akor ve Şarkı Sözleri: Gitar için Kol Düğmeleri Kolay Akorları
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