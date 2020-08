Barış Manço Kol Düğmeleri Akor ve Şarkı Sözleri: Gitar için Kol Düğmeleri Kolay Akorları

Eserlerinin ünü, Japonya'lara kadar uzanan Barış Manço'nun şarkıları, halen milyonlar tarafından dinleniyor. En sevilen slow şarkıları arasında Kol Düğmeleri yer alıyor. Barış Manço'nun bu parçasını gitar ile çalmak ve söylemek isteyen müzikseverler Kol Düğmeleri akor ve şarkı sözlerini araştırıyor. Bu makalede, Barış Manço'ya ait Kol Düğmeleri kolay akorları yer almaktadır.

BARIŞ MANÇO KOL DÜĞMELERİ AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kol Düğmeleri şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : A-YY Am Hatirlarim bugün gibi sessiz geçen son geceyi F Dm Am Dm E Basim öne egik bir suçlu gibi bana verdigin hediyeyi Am Iki küçük kol dügmesi bütün bir ask hikayesi F Dm Am Dm E Iki dügme iki ayri kolda bizim gibi ayri yolda Dm Am Aksam olunca sustururum herkesi her herseyi Dm E Gelir kol dügmelerinin birlesme saati Dm Am Usul usul çikarir koyarim kutuya yanyana Dm E Bitsin bu iskence kalsinlar bir arada Am Heyhat sabah gün isildar yalniz gece bulusanlar F Dm Am Dm E Yasli gözlerle ayrilirlar dügmeler gibi bizim gibi Am Bizim gibi ayrilirlar

