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Yokluğunda akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yokluğunda akorları kolay ve orijinal ton

’e ait Yokluğunda akor ve şarkı sözler burada! Her ortamda sık sık duyulan Yokluğunda şarkısını dinlemek kadar söylemek de eğlenceli.  Yokluğunda akor ve şarkı sözleri, kamp ateşi gitaristinden profesyonel olarak ilgilenenlere kadar birçok müzik sever tarafından araştırılıyor. Her düzeyde gitarist için çalması kolay gitar akorları ile istenilen şekilde çalmaya müsait olan Yokluğunda şarkısını, hem orijinal tonda, hem de söyleyen kişinin ses aralığına uygun tonlarda çalmak mümkün. Peki, Yokluğunda şarkısı gitarla nasıl çalınır ve Yokluğunda akorları nasıl bir dizilişe sahip? İşte, Leyla The Band ait sevilen şarkı Yokluğunda hakkında detaylar ve Yokluğunda akorları...

Giriş Tarihi: 31.7.2020 23:59 ABONE OL
Yokluğunda akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yokluğunda akorları kolay ve orijinal ton

Sahillerden cafelere kadar birçok alanda dinlenen ve beğenilen Yokluğunda şarkısı akorları ile şarkı sözleri, müzik yapımı ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılmakta. Kolay bir ritme sahip olan Yokluğunda şarkısının akorları da oldukça basit ve pratik. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz, Leyla The Band ait Yokluğunda kolay akor ve şarkı sözlerini bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte, Leyla The Band şarkısı Yokluğunda akorları ve şarkı sözleri...

Islak Islak akor ve sözleri: Barış Akarsu Islak Islak akorları kolay ve baresiz

YOKLUĞUNDA AKOR VE SÖZLERİ

Am       Em         F     G               Am
     Kaybet, öfkeni içinde sakladığın.
Am    Em                 F         G            Am
    Terket, o derdini benden almadığın.
Am      Em                 F     G              Am
    Sabret, sonu aynı değil söylüyorum.
Am     Em            F                  G             Am
    Dinle, rüyalarım her gün aynı olmayacak.

Am         Em         F          G                   Am
    Şimdi vazgeçersen, geriye döneceksin.
Am        Em           F              G                 Am
    Gitme, Kaybedince daha çok seveceksin.
Am           Em      F   G          Am
    Biliyorum hiç bir anlamı yok.
Am         Em      F              G               
    Yokluğunda yokluğunda

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Yokluğunda akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yokluğunda akorları kolay ve orijinal ton
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