Yokluğunda akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yokluğunda akorları kolay ve orijinal ton

Sahillerden cafelere kadar birçok alanda dinlenen ve beğenilen Yokluğunda şarkısı akorları ile şarkı sözleri, müzik yapımı ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılmakta. Kolay bir ritme sahip olan Yokluğunda şarkısının akorları da oldukça basit ve pratik. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz, Leyla The Band ait Yokluğunda kolay akor ve şarkı sözlerini bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte, Leyla The Band şarkısı Yokluğunda akorları ve şarkı sözleri...

YOKLUĞUNDA AKOR VE SÖZLERİ

Am Em F G Am Kaybet, öfkeni içinde sakladığın. Am Em F G Am Terket, o derdini benden almadığın. Am Em F G Am Sabret, sonu aynı değil söylüyorum. Am Em F G Am Dinle, rüyalarım her gün aynı olmayacak. Am Em F G Am Şimdi vazgeçersen, geriye döneceksin. Am Em F G Am Gitme, Kaybedince daha çok seveceksin. Am Em F G Am Biliyorum hiç bir anlamı yok. Am Em F G Yokluğunda yokluğunda

