Islak Islak akor ve sözleri: Barış Akarsu Islak Islak akorları kolay ve baresiz

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatında en az bir kere duyduğu ve Barış Akarsu'ya ait Islak Islak şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Islak Islak şarkısının akorları da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Islak Islak kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, Duman şarkısı Islak Islak akorları ve şarkı sözleri...

İhan İrem Anlasana şarkı akorları burada! Anlasana kolay akor ve orijinal ton

ISLAK ISLAK AKOR

Solo: Bm A G G A Bm Bm D A Bm Gecenin nemimi düşmüş gözlerine Bm A Bm Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Bm A Em D Saçını dök sineme derdini söyle G A G A Bm Yeterki ıslak ıslak bakma öyle Bm A G D Sürerim buluttan tarlaları Em D A Bm Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Bm A G D Güneşte demlerim senin çayını Em D A Bm Yüreğimden süzer öyle veririm Bm G D Em Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Bm G D Em Ben feleğin tekerine çomak sokarım Bm A G A Bm Yeterki ıslak ıslak bakma öyle Bm A G A Bm Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Bm A G A Bm Yeterki ıslak ıslak bakma öyle G A G A Bm Ne olur ıslak ıslak bakma öyle

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