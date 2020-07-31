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akor ve sözleri: Islak Islak akorları kolay ve baresiz

akor ve sözleri burada! Ülkemizde üretilen müziğin en çok dinlenen parçaları arasında yer alan Islak Islak akor ve şarkı sözleri, birçok müzik sever tarafından araştırılıyor. Kolay ve orijinal ton gitar akorları ile çalmaya müsait olan Islak Islak şarkısı, hem amatör hem de profesyonel olarak müzikle ilgilenen gitaristler tarafından araştırılıyor. Peki, Islak Islak şarkısı gitarla nasıl çalınır ve Islak Islak akorları nasıl bir dizilişe sahip? İşte, sevilen şarkı Islak Islak hakkında detaylar ve Islak Islak akorları...

Giriş Tarihi: 31.7.2020 23:54 ABONE OL
Islak Islak akor ve sözleri: Barış Akarsu Islak Islak akorları kolay ve baresiz

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatında en az bir kere duyduğu ve Barış Akarsu'ya ait Islak Islak şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Islak Islak şarkısının akorları da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Islak Islak kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, Duman şarkısı Islak Islak akorları ve şarkı sözleri...

İhan İrem Anlasana şarkı akorları burada! Anlasana kolay akor ve orijinal ton

ISLAK ISLAK AKOR

Solo: 
Bm  A  G      G  A   Bm

Bm                                      D  A   Bm
Gecenin nemimi düşmüş gözlerine
Bm                               A      Bm  
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle

Bm                    A        Em     D              
Saçını dök sineme derdini söyle
G               A                G  A   Bm
Yeterki ıslak ıslak   bakma  öyle

Bm         A                G     D                          
Sürerim buluttan  tarlaları
Em                 D                A       Bm
Yağmurlar ekerim   göğün göğsüne
Bm                  A          G       D                          
Güneşte demlerim senin çayını  
Em                   D       A    Bm 
Yüreğimden süzer öyle veririm 

Bm                       G          D        Em
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Bm                G              D        Em
Ben feleğin tekerine   çomak sokarım   
 
Bm              A            G     A      Bm 
Yeterki ıslak ıslak  bakma öyle
Bm              A            G     A      Bm 
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle

Bm            A            G     A      Bm 
Yeterki ıslak ıslak  bakma öyle
G               A         G     A      Bm
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle

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Islak Islak akor ve sözleri: Barış Akarsu Islak Islak akorları kolay ve baresiz
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