Hatıran Yeter Akor ve Şarkı Sözleri: Zakkum Hatıran Yeter Akorları Kolay Ton

Ferdi Tayfur'a ait olan ve birçok sanatçı tarafından seslendirilen Hatıran Yeter şarkısı, Türkiye'de hemen hemen herkesin kulağının aşina olduğu bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, şarkıyı seslendirmek isteyen amatör ya da profesyonel müzisyenler, Hatıran Yeter akor ve şarkı sözlerini araştırmaktalar. Aşağıda, Zakkum Hatıran Yeter akor ve şarkı sözleri yer almaktadır. İşte, Zakkum tarafından seslendirilen Hatıran Yeter kolay akorları...

ZAKKUM HATIRAN YETER AKORLARI

Em F Em Senden bir hatıra bana bu şarkı Am G C Em Bir gün gitsen bile hatıran yeter Dm C Am G Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Em F Dm Em Bir gün gitsen bile hatıran yeter C F Dm Em Hatıran yeter, hatıran yeter F Em C Dm Bir gün gitsen bile hatıran yeter Dm Em Hatıran yeter C Bir yanda yaşanan o güzel günler Dm C Bir yanda anılar bir yanda dünler Dm C Am G Seni yaşatacak neler var neler Em F Dm Em Bir gün gitsen bile hatıran yeter C F Dm Em Hatıran yeter, hatıran yeter F Em C Dm Bir gün gitsen bile hatıran yeter Dm Em Hatıran yeter Em F Em Bilinmez neleri getirir zaman Am G C Em Bilinmez neleri götürür zaman Dm C Am G Aşka bir hatıradır maziden kalan Em F Dm Em Bir gün gitsen bile hatıran yeter C F Dm Em Hatıran yeter, hatıran yeter F Em C Dm Bir gün gitsen bile hatıran yeter Dm Em Hatıran yeter

HATIRAN YETER ŞARKISI SAHİBİ FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Şarkıcı, Besteci, Şair, Yazar, Söz Yazarı, Yönetmen, Oyuncudur. Ferdi Tayfur; tam adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 deAdana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Cumali Turanbayburt bey tarafından, ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur (Dublaj)hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfuradını vermişdir. Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder. Bütün günü Çukurova'da pamuk taşımakla geçer.

