Elveda Deme Bana Akorları: Ercan Demirel Elveda Deme Bana akor ve şarkı sözleri

Ercan Demirel'in seslendirdiği Elveda Deme Bana şarkısı oldukça popüler bir parça ve bugüne kadar Türkiye'deki her müziksevere tarafından en az bir kere dinlenmiştir. Bu parçayı gitar ile çalmak ve şarkıyı söylemek isteyenler ise Elveda Deme Bana akor ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Peki, Elveda Deme Bana akor dizilişi ve şarkı sözleri nasıl? Aşağıda, sevilen sanatçı Ercan Demirel'e ait Elveda Deme Bana akorları ve efsaneleşen şarkının sözleri yer almaktadır.

ERCAN DEMİREL ELVEDA DEME BANA AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Am Em karsimda durdugunda gözlerime baktığında F Em İçimden bir şeyler kopuyor olmuyor Am Em Nefesim daraliyor yeminler bozuluyor F Em cinmisin perimisin anlamadim F G O deniz gözlerinden alamam gözlerimi Em Am Gider eski zamana ağlarım yana yana F G O güzel gözlerinden alamam gözlerimi Em Am Gider eski zamana aglarim yana yana Am Em Gitme kal be yanimda şurada baş ucumda G F Sana kurban olurum elveda deme bana Am Em Ben seni el üstünde hatta baş üstünde G F Taşırım merak etme elveda deme bana

ELVEDA DEME BANA ORİJİNAL TON AKOR

Bbm Fm karsimda durdugunda gözlerime baktığında F# Fm İçimden bir şeyler kopuyor olmuyor Bbm Fm Nefesim daraliyor yeminler bozuluyor F# Fm cinmisin perimisin anlamadim F# G# O deniz gözlerinden alamam gözlerimi Fm Bbm Gider eski zamana ağlarım yana yana F# G# O güzel gözlerinden alamam gözlerimi Fm Bbm Gider eski zamana aglarim yana yana Bbm Fm Gitme kal be yanimda şurada baş ucumda G# F# Sana kurban olurum elveda deme bana Bbm Fm Ben seni el üstünde hatta baş üstünde G# F# Taşırım merak etme elveda deme bana

ERCAN DEMİREL KİMDİR?

15.03.1984 tarihinde Almanya Mainz kentinde 3 çocuklu bir ailenin 3ncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası, ağabeyinin müziğe ilgisi nedeniyle Wiesbaden kentinde org dersleri almak üzere kardeşleriyle birlikte müzik dersleri aldırırlar. Haftada bir saatlik dersi 2 yıl boyunca alırlar. Ağabeyin kurs bitirme belgesi almasıyla kurslardan ayırılınca 3 kardeş de okuldan ayrılır. Ercan eksikliklerini ağabeyinin yardımlarıyla tamamlamaya çalışır. 1992-1996 arasından yine ağabeyinin de desteğiyle org dışında gitar ve saz alanında da kendini yetiştirmeye gayret gösterir. 1997'de ağabeyinin yanında ilk sahne deneyimini edinir.

Haluk Levent Anlasana Akor ve Şarkı Sözleri: Sevilen parça Anlasana Kolay Akorları

Bundan sonra Ercan, kendini gün be gün geliştirir ve Grup Demirel Kardeşler'in kurulmasında katkısı olur. 2007 yılında liseli yıllarını üniversite ile birleştiren Ercan 6.6.2007 tarihinde Havana Club'de Şarkı Yarışmasına katılıp jüri tarafından birincilik ödülüne layık görülür. Tüm şarkılarının sözü ve müziği kendisine ait olan Ercan'ın en büyük dileği, Pop Akademi Mannheim'da okurken diğer taraftan da kendi albüm çalışmalarını yapmak.