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Bana Akorları: Elveda Deme Bana akor ve sözleri

Bana kolay akorları burada! Yılların şarkısı Elveda Deme Bana, bugüne kadar 'de milyonlarca müziksevere tarafından dinlendi. 'in Elveda Deme şarkısının yayın kanallarındaki dinlenme sıklığı azalsa da, halen dijital platformlarda en popüler parçalar arasında yer alıyor. Bu şarkıyı dinlemekten öte gitar ile çalmak isteyenler, Evlede Deme Bana akor ve sözlerini araştırıyorlar. Peki, Elveda deme bana akorları nasıl? Aşağıda, Ercan Demirel Elveda Deme Bana akor (orijinal ton ve kolay) ve şarkı sözleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:43 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:51 ABONE OL
Elveda Deme Bana Akorları: Ercan Demirel Elveda Deme Bana akor ve şarkı sözleri

Ercan Demirel'in seslendirdiği Elveda Deme Bana şarkısı oldukça popüler bir parça ve bugüne kadar Türkiye'deki her müziksevere tarafından en az bir kere dinlenmiştir. Bu parçayı gitar ile çalmak ve şarkıyı söylemek isteyenler ise Elveda Deme Bana akor ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Peki, Elveda Deme Bana akor dizilişi ve şarkı sözleri nasıl? Aşağıda, sevilen sanatçı Ercan Demirel'e ait Elveda Deme Bana akorları ve efsaneleşen şarkının sözleri yer almaktadır.

ERCAN DEMİREL ELVEDA DEME BANA AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

    Am                Em     
karsimda durdugunda  gözlerime baktığında
 F                             Em      
İçimden bir şeyler  kopuyor  olmuyor
Am                    Em  
Nefesim daraliyor  yeminler bozuluyor
F                    Em
cinmisin perimisin anlamadim


   F                  G     
O deniz gözlerinden alamam gözlerimi
     Em               Am
Gider eski zamana ağlarım yana yana
   F                  G   
O güzel gözlerinden alamam gözlerimi
    Em               Am
Gider eski zamana   aglarim yana yana
    

     Am                Em
Gitme kal be yanimda  şurada baş ucumda
    G                 F
Sana kurban olurum  elveda deme bana
   Am                Em
Ben seni el üstünde hatta baş üstünde
   G                 F
Taşırım merak etme elveda deme bana

ELVEDA DEME BANA ORİJİNAL TON AKOR

    Bbm               Fm     
karsimda durdugunda  gözlerime baktığında
 F#                            Fm      
İçimden bir şeyler  kopuyor  olmuyor
Bbm                   Fm  
Nefesim daraliyor  yeminler bozuluyor
F#                   Fm
cinmisin perimisin anlamadim


   F#                 G#    
O deniz gözlerinden alamam gözlerimi
     Fm               Bbm
Gider eski zamana ağlarım yana yana
   F#                 G#  
O güzel gözlerinden alamam gözlerimi
    Fm               Bbm
Gider eski zamana   aglarim yana yana
    

     Bbm               Fm
Gitme kal be yanimda  şurada baş ucumda
    G#                F#
Sana kurban olurum  elveda deme bana
   Bbm               Fm
Ben seni el üstünde hatta baş üstünde
   G#                F#
Taşırım merak etme elveda deme bana

ERCAN DEMİREL KİMDİR?

15.03.1984 tarihinde Almanya Mainz kentinde 3 çocuklu bir ailenin 3ncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası, ağabeyinin müziğe ilgisi nedeniyle Wiesbaden kentinde org dersleri almak üzere kardeşleriyle birlikte müzik dersleri aldırırlar. Haftada bir saatlik dersi 2 yıl boyunca alırlar. Ağabeyin kurs bitirme belgesi almasıyla kurslardan ayırılınca 3 kardeş de okuldan ayrılır. Ercan eksikliklerini ağabeyinin yardımlarıyla tamamlamaya çalışır. 1992-1996 arasından yine ağabeyinin de desteğiyle org dışında gitar ve saz alanında da kendini yetiştirmeye gayret gösterir. 1997'de ağabeyinin yanında ilk sahne deneyimini edinir.

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Bundan sonra Ercan, kendini gün be gün geliştirir ve Grup Demirel Kardeşler'in kurulmasında katkısı olur. 2007 yılında liseli yıllarını üniversite ile birleştiren Ercan 6.6.2007 tarihinde Havana Club'de Şarkı Yarışmasına katılıp jüri tarafından birincilik ödülüne layık görülür. Tüm şarkılarının sözü ve müziği kendisine ait olan Ercan'ın en büyük dileği, Pop Akademi Mannheim'da okurken diğer taraftan da kendi albüm çalışmalarını yapmak.

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Elveda Deme Bana Akorları: Ercan Demirel Elveda Deme Bana akor ve şarkı sözleri
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