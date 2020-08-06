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ve Şarkı Sözleri: Sevilen parça Anlasana Kolay Akorları

, bugüne kadar birçok esere imza attı. En çok sevilen şarkılardan bir tanesi de şarkısı. Bu nedenle Haluk Levent Anlasana ve şarkı sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Haluk Levent akorları nasıl ve bu şarkı nasıl çalınır? Bu başlık altında, sevilen sanatçı Haluk Levent’e ait Anlasana akor ve şarkı sözleri yer alıyor. İşte, milyonlar tarafından halen dinlenen anlasana akorları ve şarkı sözleri.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:37 ABONE OL
Haluk Levent Anlasana Akor ve Şarkı Sözleri: Sevilen parça Anlasana Kolay Akorları

Anlasana şarkısı bugüne kadar milyonlarca müzisyen tarafından dinlendi. Sadece dinlemenin yanında, bu şarkıyı gitar ile çalmak isteyen müzikseverler de Haluk Levent Anlasana akor ve şarkı sözlerini araştırıyor. Elfida, Akdeniz Akşamları gibi birçok şarkının müzisyeni olan Haluk Levent'e ait Anlasana akor ve şarkı sözleri yer alıyor.

HALUK LEVENT ANLASANA AKORLARI

x2
Am  G  Dm  Am

Am               C
Kendimi esir aldım    
G                 F
Çalmadı yine telefonlar
Am           C
Alışırım sanmıştım
G                 F
Yüreğimde sancım var    

Dm               Am
Gel etme nazlı güneş
Dm             Am
Sensin gönlüme eş
G       Em      Am
Beni biraz anlasana

Dm            Am
Ölürüm aşkına yar
Dm             Am
Ölürüm diyar diyar
G       Em      Am
Beni biraz anlasana

C    Dm        Am
Of   sarıl bana
G      Em        Am
Beni biraz anlasana

HALUK LEVENT KİMDİR

Haluk Levent Acil ya da bilinen adıyla Haluk Levent ( 26 Kasım 1968, Yüreğir, Adana), Türk rock şarkıcısı.

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir.İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Kısa sanat yaşamına on iki albüm, bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı.2010'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal alemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-cd satışlarında bu oran görülmedi.2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı.

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Haluk Levent Anlasana Akor ve Şarkı Sözleri: Sevilen parça Anlasana Kolay Akorları
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