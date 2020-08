Yollarda Bulurum Seni Akor ve Şarkı Sözü: Haluk Levent Yollarda Bulurum Seni Kolay Akorları

Yollarda Bulurum Seni akorları burada! Haluk Levent'in abisinin ve kardeşinin beğenmediği bir şarkı olan ve sevdiği kıza yazdığı bir parça olan Yollarda Bulurum Seni, bugün milyonlar tarafından dinleniyor. Bu şarkıyı dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda gitar ile çalarak şarkıyı söylemek isten vatandaşlar, Yollarda Bulurum Seni akor ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Aşağıda, Haluk Levent'e ait sevilen parça Yollarda Bulurum Seni akorları ve şarkıya ait sözler yer alıyor.

HALUK LEVENT YOLLARDA BULURUM SENİ AKOR

Em Am Olmasan da yanimda, olmasak da birlikte Em Hiç istemesen bile, yasarim ben seni Am Yollarda bulurum seni Em Takvimlerden çalarim seni B Dansederim hayalinle Em Yine de yasarim seni Em Am Yalnız kalırım sanma, mutsuz olurum sanma Em Yasarim doya doya, yasarim ben seni Am Yollarda bulurum seni Em Takvimlerden çalarim seni B Dansederim hayalinle Em Yine de yasarim seni Am Yosun denizde saklıdır Em Deniz mavide B mavi gözlerinde Em seni unutmak mümkünmü Am Yağmur bulutta saklıdır Em Bulut beyazda B beyaz teninde Em seni unutmak mümkünmü Am bugday basakta saklıdır Em basak sarıda B sarı saclarında Em seni unutmak mümkünmü

