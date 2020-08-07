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ve Şarkı Sözü: Yollarda Bulurum Seni Kolay Akorları

Sevilen müzisyen , farklı ortamlarda ilginç hikayesini paylaştığı şarkısı ’yi halen milyonlar ile beraber okuyor. Şarkıyı kendisi çalmak isteyen müzikseverler de, Yollarda Bulurum Seni ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Şarkının ritmi ve Yollarda Bulurum Seni akorları oldukça basit. Aşağıda yer alan Haluk Levent Yollarda Bulurum Seni akor dizilişlerine bakarak şarkıyı gitar ile çalabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 23:44 ABONE OL
Yollarda Bulurum Seni Akor ve Şarkı Sözü: Haluk Levent Yollarda Bulurum Seni Kolay Akorları

Yollarda Bulurum Seni akorları burada! Haluk Levent'in abisinin ve kardeşinin beğenmediği bir şarkı olan ve sevdiği kıza yazdığı bir parça olan Yollarda Bulurum Seni, bugün milyonlar tarafından dinleniyor. Bu şarkıyı dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda gitar ile çalarak şarkıyı söylemek isten vatandaşlar, Yollarda Bulurum Seni akor ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Aşağıda, Haluk Levent'e ait sevilen parça Yollarda Bulurum Seni akorları ve şarkıya ait sözler yer alıyor.

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HALUK LEVENT YOLLARDA BULURUM SENİ AKOR

         Em                        Am   
Olmasan da yanimda, olmasak da birlikte
                         Em                      
Hiç istemesen bile, yasarim ben seni   
                                                 
        Am                                                         
Yollarda bulurum seni                       
             Em                             
Takvimlerden çalarim seni 
          B
Dansederim hayalinle      
       Em                
Yine de yasarim seni      

                Em                    Am   
Yalnız kalırım sanma, mutsuz olurum sanma
                             Em                                
Yasarim doya doya, yasarim ben seni      

       Am                                                         
Yollarda bulurum seni                       
               Em                             
Takvimlerden çalarim seni 
            B
Dansederim hayalinle      
        Em                
Yine de yasarim seni 

        Am
Yosun denizde saklıdır
        Em  
Deniz mavide
      B   
mavi gözlerinde
        Em 
seni unutmak mümkünmü

         Am
Yağmur bulutta saklıdır
       Em
Bulut beyazda
      B
beyaz teninde
       Em
seni unutmak mümkünmü

          Am
bugday basakta saklıdır
      Em
basak sarıda
     B
sarı saclarında
       Em
seni unutmak mümkünmü
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