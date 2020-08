F# akoru gitar ile nasıl çalınır? Gitarda F# akoru basma ve parmak duruşu

Özellikle hicaz makamı parçalarda çok sık karşılaşılan ve her tür şarkıda karşımıza çıkabilen F# akoru, bareli ve basması yeni müzisyenler için biraz zor bir akor. F# akoru, Türk müziğinde birçok eserde yer almaktadır ve bare olmadan basılışı oldukça kolaydır. Her ne kadar bareli bir akor olsa da, üst teli boş bırakarak ve alt iki teli tek paröakla tutarak, tellere yaptığınız baskıyı azaltabilir, böylece parmak duruş şeklinin sizi yormasını engelleyebilirsiniz. Peki, F# akoru gitar ile nasıl çalınır ve parmakların duruşu nasıl olacaktır? İşte, gitarda F# akoru çalma hakkında resimli anlatımı ve parmak duruşu...

Nothing Else Matters gitar akor ve sözleri: Metallica Nothing Else Matters akorları kolay ve baresiz