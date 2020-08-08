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F# akoru gitar ile nasıl çalınır? Gitarda F# akoru basma ve parmak duruşu

Gitar çalarken karşılaşılan birçok zor var. F# akor, modern müzikte birçok şarkıda yer almaktadır. Bu nedenle de amatör müzisyenler ya da gitar çalmaya yeni başlayanlar, F# akoru için parmak duruşunun nasıl olduğunu, hangi perdede hangi teli kapatması gerektiğini araştırıyor. Peki, F# akoru nasıl çalınır ve hangi parmak hangi telde olmalıdır? Bu başlık altıda F# akoru gitar ile nasıl çalınacağı hakkında detaylar ve resimli anlatım yer almaktadır. İşte, gitar enstrumanı ile F# akoru çalınışı…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 22:08 ABONE OL
F# akoru gitar ile nasıl çalınır? Gitarda F# akoru basma ve parmak duruşu

Özellikle hicaz makamı parçalarda çok sık karşılaşılan ve her tür şarkıda karşımıza çıkabilen F# akoru, bareli ve basması yeni müzisyenler için biraz zor bir akor. F# akoru, Türk müziğinde birçok eserde yer almaktadır ve bare olmadan basılışı oldukça kolaydır. Her ne kadar bareli bir akor olsa da, üst teli boş bırakarak ve alt iki teli tek paröakla tutarak, tellere yaptığınız baskıyı azaltabilir, böylece parmak duruş şeklinin sizi yormasını engelleyebilirsiniz. Peki, F# akoru gitar ile nasıl çalınır ve parmakların duruşu nasıl olacaktır? İşte, gitarda F# akoru çalma hakkında resimli anlatımı ve parmak duruşu...

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F# akoru gitar ile nasıl çalınır? Gitarda F# akoru basma ve parmak duruşu
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