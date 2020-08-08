Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Nothing Else Matters gitar akor ve sözleri: Metallica Nothing Else Matters akorları kolay ve baresiz

gitar akor ve sözleri: Nothing Else Matters akorları kolay ve baresiz

Türkiye’de metal severlerimln vazgecilmezi haline gelen canlı müzik mekanlarından müzik yarışmalarına kadar birçok yerde çalınan ve seslendirilen, şarkısının nasıl çalındığı rock ve metal müzik üretimi ile ilgilenen, gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay arpeji ve ritimi ile çalmaya müsait olan şarkının akorları da fazlasıyla kolay. Orijinal tonuyla zorlanmmadan çalabileceğiniz Nothing Else Matters akor ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, şarkısı Nothing Else Matters akorları ve şarkı sözleri...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 21:19 ABONE OL
Nothing Else Matters gitar akor ve sözleri: Metallica Nothing Else Matters akorları kolay ve baresiz

Metal müzik sektörünün vazgeçilmez grubu Metallica Nothing Else Matters şarkısıyla büyük bir başarıya imza attı. Cafe ve barlardan eksik olmayan şarkı Metallica'nın hayranları başta olmak üzere bütün dünya tarafından büyük ilgi gördü. En çok coverı yapılan slow metal parçalarından biri olan Nothing Else Matters'ın sözleri ve gitar akorları merak konusu. Şarkının nasıl çalındığı birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Piyasaya çıkışının üzerinden 10 yıldan fazla geçen şarkının müzik platformalarında 1 Milyar'ı aşkın görüntülenmesi bulunuyor. Yaptığı birçok metal ve rock parçayla büyük bir kitleye ulaşan Metallica grubu hâla eski şarkılarıyla dillerden düşmüyor. Kolay gitar akorları ile çalmaya müsait olan şarkı birçok gitarist metal müziksever tarafından araştırılıyor. Peki Nothing Else Matters gitarla nasıl çalınır, hangi akorlar ile çalınır? İşte Metallica'ya ait Nothing Else Matters şarkısı hakkında detaylar ve şarkının akorları...

Mühür akor ve sözleri: Sevilen şarkı Mühür’ün akorları kolay ve baresiz | Mustafa Ceceli Irmak Arıcı Mühür nasıl çalınır?

NOTHING ELSE MATTER AKOR

Ritim: A_YAY A_YAY  Ritim 16   Zaman: 5:21

Em		    D	 C
 So close no matter how far
Em		       D          C
 Couldn't be much more from the heart
Em		  D	   C
 Forever trusting who we are
G    B7		  Em
 And nothing else matters

Em	        D	   C
 Never opened myself this way
Em		  	  D	C
 Life is ours, we live it our way
Em			 D     C
 All these words I don't just say
G    B7		  Em
 And nothing else matters

Em		      D	       C
 Trust and seek and I find in you
Em		  D	     C
 Every day for us something new
Em		 D           C
 Open mind for a different view
G    B7		  Em
 And nothing else matters

C	A

D			   C	A
 Never cared for what they do
D			   C	A
 Never cared for what they know
D	 Em
 But I know

Em		    D     C
 So close no matter how far
Em		       D         C
 Couldn't be much more from the heart
Em		  D	  C
 Forever trusting who we are
G    B7		  Em
 And nothing else matters

C  A

D			   C    A
 Never cared for what they do
D			   C    A
 Never cared for what they know
D      Em
 But I know

Em	        D          C
 Never opened myself this way
Em			  D    C
 Life is ours, we live it our way
Em			 D     C
 All these words I don't just say
G    B7		  Em
 And nothing else matters

Em		    D	     C
 Trust I seek and I find in you
Em		  D	     C
 Every day for us something new
Em		 D	     C
 Open mind for a different view
G    B7		  Em
 And nothing else matters

C   A

D			   C	A
 Never cared for what they say
D			    C	A
 Never cared for games they play
D			   C	A
 Never cared for what they do
D			   C	A
 Never cared for what they know
D      Em
 And I know

Em		    D	 C
 So close no matter how far
Em		       D	  C
 Couldn't be much more from the heart
Em		  D	  C
 Forever trusting who we are
G   B7	         Em
 No nothing else matters
Yandım Yandım Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Mazhar Alanson Yandım Yandım Kolay Akorları

ARKADAŞINA GÖNDER
Nothing Else Matters gitar akor ve sözleri: Metallica Nothing Else Matters akorları kolay ve baresiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA