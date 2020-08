Nothing Else Matters gitar akor ve sözleri: Metallica Nothing Else Matters akorları kolay ve baresiz

Metal müzik sektörünün vazgeçilmez grubu Metallica Nothing Else Matters şarkısıyla büyük bir başarıya imza attı. Cafe ve barlardan eksik olmayan şarkı Metallica'nın hayranları başta olmak üzere bütün dünya tarafından büyük ilgi gördü. En çok coverı yapılan slow metal parçalarından biri olan Nothing Else Matters'ın sözleri ve gitar akorları merak konusu. Şarkının nasıl çalındığı birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Piyasaya çıkışının üzerinden 10 yıldan fazla geçen şarkının müzik platformalarında 1 Milyar'ı aşkın görüntülenmesi bulunuyor. Yaptığı birçok metal ve rock parçayla büyük bir kitleye ulaşan Metallica grubu hâla eski şarkılarıyla dillerden düşmüyor. Kolay gitar akorları ile çalmaya müsait olan şarkı birçok gitarist metal müziksever tarafından araştırılıyor. Peki Nothing Else Matters gitarla nasıl çalınır, hangi akorlar ile çalınır? İşte Metallica'ya ait Nothing Else Matters şarkısı hakkında detaylar ve şarkının akorları...

Mühür akor ve sözleri: Sevilen şarkı Mühür’ün akorları kolay ve baresiz | Mustafa Ceceli Irmak Arıcı Mühür nasıl çalınır?

NOTHING ELSE MATTER AKOR

Ritim: A_YAY A_YAY Ritim 16 Zaman: 5:21 Em D C So close no matter how far Em D C Couldn't be much more from the heart Em D C Forever trusting who we are G B7 Em And nothing else matters Em D C Never opened myself this way Em D C Life is ours, we live it our way Em D C All these words I don't just say G B7 Em And nothing else matters Em D C Trust and seek and I find in you Em D C Every day for us something new Em D C Open mind for a different view G B7 Em And nothing else matters C A D C A Never cared for what they do D C A Never cared for what they know D Em But I know Em D C So close no matter how far Em D C Couldn't be much more from the heart Em D C Forever trusting who we are G B7 Em And nothing else matters C A D C A Never cared for what they do D C A Never cared for what they know D Em But I know Em D C Never opened myself this way Em D C Life is ours, we live it our way Em D C All these words I don't just say G B7 Em And nothing else matters Em D C Trust I seek and I find in you Em D C Every day for us something new Em D C Open mind for a different view G B7 Em And nothing else matters C A D C A Never cared for what they say D C A Never cared for games they play D C A Never cared for what they do D C A Never cared for what they know D Em And I know Em D C So close no matter how far Em D C Couldn't be much more from the heart Em D C Forever trusting who we are G B7 Em No nothing else matters

Yandım Yandım Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Mazhar Alanson Yandım Yandım Kolay Akorları