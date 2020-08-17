Aman Bre Deryalar Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Hüzünlü Türkü Aman Bre Deryalar Kolay Akorları

Aman Bre Deryalar şarkısı bugüne kadar birçok sanatçı ve amatör müzisyen tarafından seslendirildi ve türkü olarak çalındı. Özünde acıklı bir hikayeyi anlatan bu türkü, günümüzde genelde hareketli bir parça olarak düğünlerde çalınıyor. hangi ortam olursa olsun bu şarkıyı bir şekilde gitar ile çalmak ve söylemek isteyen vatandaşlar, Aman Bre Deryalar akor ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Peki, Aman Bre Deryalar akor dizilişi ve türkünün sözleri nasıl? İşte, sevilen türküye ait akorlar ve şarkı sözleri...

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DERYLAR AKORLARI

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DERYALAR ŞARKI SÖZLERİ

Kırcaliyle Arda arası

Saat Sekiz Sırası

(Yusufum saat sekiz sırası)

Ardalılar ağlıyor (Yusufum)

Yoktur çaresi

Aman bre deryalar

Kanlıca deryalar

Biz nişanlıyız

İkimizde bir boydayız

Biz delikanlıyız

Çıkar aba poturunu

Dalgalar artacak

Demedim mi ben sana

Kayığımız batacak

Kırcaliyle Arda boylarında

Kimler gidecek

Garip Yusuf'un annesine

Kim haber verecek

Zavallı Feride'nin annesine

Kim haber verecek