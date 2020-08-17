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ve Şarkı Sözleri Burada! Hüzünlü Türkü Aman Bre Deryalar Kolay Akorları

ve şarkı sözleri burada! Bir kayığın batması sonucu ortaya çıkan hüzünlü bir hikayeyi anlatan Aman Bre Deryalar şarkısı, milyonlarca vatandaş tarafından ezbere biliniyor ve yerine göre düğünlerde, yerine göre de hüzünlü ortamlarda seslendiriliyor. Bu nedenle de Aman Bre Deryalar akor ve şarkı sözleri (Kırcaliyle Arda arası) vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sevilen türkü Aman Bre Deryalar akor dizilişi ve şarkı sözleri nasıl? İşte, türküye ait kolay ...

Giriş Tarihi: 18.8.2020 03:10 ABONE OL
Aman Bre Deryalar Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Hüzünlü Türkü Aman Bre Deryalar Kolay Akorları

Aman Bre Deryalar şarkısı bugüne kadar birçok sanatçı ve amatör müzisyen tarafından seslendirildi ve türkü olarak çalındı. Özünde acıklı bir hikayeyi anlatan bu türkü, günümüzde genelde hareketli bir parça olarak düğünlerde çalınıyor. hangi ortam olursa olsun bu şarkıyı bir şekilde gitar ile çalmak ve söylemek isteyen vatandaşlar, Aman Bre Deryalar akor ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Peki, Aman Bre Deryalar akor dizilişi ve türkünün sözleri nasıl? İşte, sevilen türküye ait akorlar ve şarkı sözleri...

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Kırcaliyle Arda arası
Saat Sekiz Sırası
(Yusufum saat sekiz sırası)
Ardalılar ağlıyor (Yusufum)
Yoktur çaresi

Aman bre deryalar
Kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
İkimizde bir boydayız
Biz delikanlıyız

Çıkar aba poturunu
Dalgalar artacak
Demedim mi ben sana
Kayığımız batacak

Kırcaliyle Arda boylarında
Kimler gidecek
Garip Yusuf'un annesine
Kim haber verecek

Zavallı Feride'nin annesine
Kim haber verecek

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Aman Bre Deryalar Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Hüzünlü Türkü Aman Bre Deryalar Kolay Akorları
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