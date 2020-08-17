Aman Bre Deryalar Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Hüzünlü Türkü Aman Bre Deryalar Kolay Akorları

Aman Bre Deryalar şarkısı bugüne kadar birçok sanatçı ve amatör müzisyen tarafından seslendirildi ve türkü olarak çalındı. Özünde acıklı bir hikayeyi anlatan bu türkü, günümüzde genelde hareketli bir parça olarak düğünlerde çalınıyor. hangi ortam olursa olsun bu şarkıyı bir şekilde gitar ile çalmak ve söylemek isteyen vatandaşlar, Aman Bre Deryalar akor ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Peki, Aman Bre Deryalar akor dizilişi ve türkünün sözleri nasıl? İşte, sevilen türküye ait akorlar ve şarkı sözleri...Bedel akor ve sözleri: Mustafa Ceceli Bedel akorları kolay ve baresiz
DERYLAR AKORLARI
Ah Bir Ataş Ver Akor ve Şarkı Sözleri: Acı bir hikayeyi anlatan Ah Bir Ataş Ver Akorları
DERYALAR ŞARKI SÖZLERİ
Kırcaliyle Arda arası
Saat Sekiz Sırası
(Yusufum saat sekiz sırası)
Ardalılar ağlıyor (Yusufum)
Yoktur çaresi
Aman bre deryalar
Kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
İkimizde bir boydayız
Biz delikanlıyız
Çıkar aba poturunu
Dalgalar artacak
Demedim mi ben sana
Kayığımız batacak
Kırcaliyle Arda boylarında
Kimler gidecek
Garip Yusuf'un annesine
Kim haber verecek
Zavallı Feride'nin annesine
Kim haber verecek