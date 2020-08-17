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Köyümün Yağmurları ve şarkı sözleri: Köyümün Yağmurları kolay akor dizilişi

Köyümün Yağmurları akorları burada! Ayna Grubu’nun solisti tarafından yazılan ve bestelenen Köyümün Yağmurları şarkısı, bugüne kadar milyonlar tarafından dinlendi ve birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Sevilen bir şarkısı olması nedeniyle bu şarkı gitar ile de çalınarak söylenmek isteniyor. Bu sebeple de Köyümün Yağmurları ve şarkı sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, kolayca çalabileceğiniz Erhan Güleryüz Köyümün Yağmurları akor ve şarkı sözleri!

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Köyümün Yağmurları akor ve şarkı sözleri: Erhan Güleryüz Köyümün Yağmurları kolay akor dizilişi

Bugüne kadar milyonların ezberlediği Köyümün Yağmurları akor ve şarkı sözleri her gün birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu şarkıyı dinlemenin yanında söyleyerek gitar ile çalmak isteyenler, Köyümün Yağmurları akor dizilişi ve şarkı sözlerini merak ediyorlar. Peki, Erhan Güleryüz'ün askerdeyken yazdığı ve yıllar sonra bestelediği Köyümün Yağmurları akor dizilişi ve şarkı sözleri nasıl? İşte, Köyümün Yağmurları kolay akorları ve şarkı sözleri…

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KÖYÜMÜN YAĞMURLARI AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Kapo 3
İntro : 
Em   F   G   F   Em
Am   G   F    G   F   Em  


Em           F
Eğer ölürsem buralarda. 
Am              G       F      Em
Eğer benim için ağlayan biri varsa başucumda. 
Em           F        
Eğer ölürsem buralarda. 
Am                  G    F      Em  
Vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara. 


Am             G
Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasınlar
F               G   F      Em          
Başucumda biten yediverenler,ah aşıklar koklasınlar    (ikinci tekrarda F yerine Dm)
							( basabilirsiniz isteğe göre)            

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda
Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı..
A benim ruhumun teri memleketim
Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine
Meğer gurbet dediğin Mapuslukmuş,
Güneşli avlularda yaşanırmış öylesine..
Dönüşümde ne bulurum bilemem, bildiğim dönücem..
Ey verilmiş sözüm edilmiş yeminim elbet birgün dönücem
Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem
Elimde takvim yapraklarından güller
Gözümde bir çocuk saçlarımda kar..*..
..*..Bunca acıyı boşa çekmez hiçkimse
Ve bunca ölümden kolay dönülmez,
BU KADAR SEVMEYİNCE...
İhan İrem Anlasana şarkı akorları burada! Anlasana kolay akor ve orijinal ton

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