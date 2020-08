Köyümün Yağmurları akor ve şarkı sözleri: Erhan Güleryüz Köyümün Yağmurları kolay akor dizilişi

Bugüne kadar milyonların ezberlediği Köyümün Yağmurları akor ve şarkı sözleri her gün birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu şarkıyı dinlemenin yanında söyleyerek gitar ile çalmak isteyenler, Köyümün Yağmurları akor dizilişi ve şarkı sözlerini merak ediyorlar. Peki, Erhan Güleryüz'ün askerdeyken yazdığı ve yıllar sonra bestelediği Köyümün Yağmurları akor dizilişi ve şarkı sözleri nasıl? İşte, Köyümün Yağmurları kolay akorları ve şarkı sözleri…

KÖYÜMÜN YAĞMURLARI AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Kapo 3 İntro : Em F G F Em Am G F G F Em Em F Eğer ölürsem buralarda. Am G F Em Eğer benim için ağlayan biri varsa başucumda. Em F Eğer ölürsem buralarda. Am G F Em Vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara. Am G Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasınlar F G F Em Başucumda biten yediverenler,ah aşıklar koklasınlar (ikinci tekrarda F yerine Dm) ( basabilirsiniz isteğe göre) Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı.. A benim ruhumun teri memleketim Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine Meğer gurbet dediğin Mapuslukmuş, Güneşli avlularda yaşanırmış öylesine.. Dönüşümde ne bulurum bilemem, bildiğim dönücem.. Ey verilmiş sözüm edilmiş yeminim elbet birgün dönücem Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem Elimde takvim yapraklarından güller Gözümde bir çocuk saçlarımda kar..*.. ..*..Bunca acıyı boşa çekmez hiçkimse Ve bunca ölümden kolay dönülmez, BU KADAR SEVMEYİNCE...

