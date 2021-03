Gitar için Manga Cevapsız Sorular kolay akor ve orijinal ton! MANGA şarkısı Cevapsız Sorular akorları burada!

Cevapsız Sorular Akor ve sözleri burada! MANGA, ülkemizde dinlenen ve benimsenmiş müzik kültürü ile bütünleşmiş gruplar arasında yer alıyor ve yıllardır efsaneleşen şarkıları ile müzik severlerin ruhunu besliyorlar. Grubun en popüler şarkıları arasında ise Cevapsız Sorular parçası yer alıyor. Milyonların sevdiği şarkı Cevapsız Sorular bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve yaz akşamları sahillerden kafelere, hatta araç seyahatlerine kadar neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Cevapsız Sorular akor ve sözleri bu başlık altında yer almaktadır. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Cevapsız Sorular şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

MANGA CEVAPSIZ SORULAR AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ (ORİJİNAL TON)

Intro: x3 C#m A C#m Birden ay ışığını kesti, bir de sen çok değiştin A Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi, söylenenler hiç söylenmemiş gibi C#m Bir de sen karşıma geçtin, başka biri var, biri var dedin A İnanamadım bittiğine,inanamadım gittiğine.. F#m A C#m Ne sen baktın ardına ne ben B A Hep ayrı yollarda yürüdük A B F#m Sustu bu gece, karardı yine ay G# A Kaldı geriye cevapsız sorular A B F#m Uyandığında onu ilk kim görecek G# C#m Bıraktığım düşü kim büyütecek? x3 C#m A C#m Her sabah kaybolup giden, bir rüya gibi oldun artık A Gecelerimi bekleyen; gündüzlerimi zehir eden

Onur Can Özcan Yaramızda Kalsın akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yaramızda Kalsın akorları kolay ve baresiz

MANGA CEVAPSIZ SORULAR AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ (KOLAY TON)

Intro: x3 Em C Em Birden ay ışığını kesti, bir de sen çok değiştin C Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi, söylenenler hiç söylenmemiş gibi Em Bir de sen karşıma geçtin, başka biri var, biri var dedin C İnanamadım bittiğine,inanamadım gittiğine.. Am C Em Ne sen baktın ardına ne ben D C Hep ayrı yollarda yürüdük C D Am Sustu bu gece, karardı yine ay B C Kaldı geriye cevapsız sorular C D Am Uyandığında onu ilk kim görecek B Em Bıraktığım düşü kim büyütecek? x3 Em C Em Her sabah kaybolup giden, bir rüya gibi oldun artık C Gecelerimi bekleyen; gündüzlerimi zehir eden

Gitar için Ah Bu Ben kolay akor ve orijinal ton! MFÖ şarkısı Ah Bu Ben akorları burada!