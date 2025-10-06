‘1 ay Güllü’nün evinde kaldım’

Sakiler müzik gurubu, Anadolu Yakası'nda bir mekânda sahne aldı. 'Sakiler'i dinleyenler arasında eski manken Tuğba Altıntop da vardı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Güllü hakkında konuşan Altıntop, şunları söyledi: "Ben Güllü ile bir ay boyunca aynı evde kaldım, çocuklarını çok severdi. Çocukları da onu çok severdi, ölümüne gerçekten çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. O bizim Güllü annemizdi." Ölüm nedeni hakkındaki sorulara da yanıt veren Altıntop, "Çelişkili bir ölüm mü değil mi, bunu devletimiz araştırır. Ama Güllü öyle dans ederek ölecek bir insan değildir, bunu çok iyi biliyorum."

'GÜLLÜ'YÜ BİZ DE DİNLERDİK'

SEVİLEN şarkılarıyla konukları eğlendiren Sakiler, Güllü'nün vefatı hakkında "Allah rahmet eylesin. Kendisi çok değerli bir sanatçıydı. Biz de onu bilir tanır dinlerdik. Ailesine sabır diliyoruz" diyerek üzüntülerini dile getirdi.