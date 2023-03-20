1 milyon İtalyan Melike’yi izledi

1996'dan bu yana İtalya'nın en popüler TV programlarından olan Verissimo, geçtiğimiz günlerde oyuncu Melike İpek Yalova'yı ağırladı. İtalya'da eğitim için geçirdiği sürenin kalbinde başka bir yere sahip olduğunu söyleyen oyuncu, İtalya'yı ikinci evi olarak gördüğünü belirtti. İki ülke arasında bir sürü benzerlik ve ortak değerlerin olduğunu söyleyen Yalova, Türkiye'nin son dönemdeki başarılı dizi projelerinin İtalya'da da büyük kitleler tarafından sevilmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Programın resmi Instagram sayfasında paylaşılan ve Melike İpek Yalova'nın Türkiye'de yaşanan deprem felaketini anlatıp İtalya'dan yardım edenlere teşekkür ettiği kısım, bir gün içerisinde bir milyona yakın kişi tarafından izlendi.