1 milyon TL’nin sahibi Begüm oldu

Oktay Kaynarca'nın sunduğu ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması 'Alan'ın 25 Temmuz perşembe akşamı yayınlanan 7. bölümünde büyük ödülün sahibi belli oldu. Yayınlanan seri finalinde yarışmaya 15 yarışmacı ve 15 kategori ile başlandı. Sona kalan iki yarışmacı Bartu ve Begüm son olarak Özel Günler-Haftalar kategorisinde yarıştı.Yapılan kapışma sonunda Begüm, 1 Milyon TL'nin sahibi oldu. Ekranların ilgiyle izlenen yeni nesil yarışma programı 'Alan'ın 2. serisinde heyecan yeniden başlıyor. 'Alan'ın yeni sezonu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 1 Ağustos Perşembe akşamı atv ekranlarında olacak.