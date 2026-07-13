10 bin kişi Ricky Martin’le coştu!

Dünyaca ünlü Latin Amerikalı sanatçı Ricky Martin, önceki akşam Küçükçiftlikpark'ta verdi. 15 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sevenleriyle buluşan sanatçı, kendisini dinlemeye gelen 10 bin kişiyi coşturdu. Özel sahne tasarımı ve dans şovlarıyla hayranlarını eğlendiren Martin'in konserine birçok ünlü isim de katıldı. Konseri izleyenler arasında

Seda Bakan, Duygu Üstünbaş, Saadet Işıl Aksoy, Müjde Uzman, Burak Kut, Hazal Türesan, Aura ve Vildan Demir de vardı. Konser sırasında sık sık seyircilerle sohbet eden Martin, yeniden İstanbul'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sanatçı, "İstanbul'un enerjisine hayran kaldım.

Burada olmak benim için çok özel" dedi. İki saat sahnede kalan sanatçı konser boyunca 'Livin' La Vida Loca', 'María', 'She Bangs', 'The Cup of Life', 'La Bomba' gibi hitlerini seslendirdi. Hazal Türesan, "İlk defa dinleyeceğim, çok heyecanlıyım" derken, Seda Bakan şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri hayranıyım. Ankara'dan ayağımın tozuyla geldim. Çocuklarımı eve bıraktım, hemen geldim." Oyuncu Begüm Akkaya ise "Küçükken dolabında Ricky Martin posterleri olan o kızım. Heyecanlıyım, büyük bir heyecan ile konseri bekliyorum" dedi.