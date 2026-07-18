10 genç yetenek belli oldu

İSTANBUL Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, 1992 yılından bu yana genç tasarımcıları sektörle buluşturan 34. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda finalistler belli oldu. Hilal Suerdem ve Belma Özdemir mentorluğundaki jüri değerlendirmesi sonucunda, final ve gala gecesi için yarışmaya hak kazanan 10 isim açıklandı. Berra Bozömer, Dilara Eroğlu, Ezgi Çelik, Karya Kalkavan, Lamia Duran, Mehmet Uğun, Merve Nur Kara, Nur Özyıldırım, Yavuz Selim Tülmen, Zeynep Sude Kuriş; 12 Ekim'de gerçekleşecek finalde defile yapmaya hak kazandı.