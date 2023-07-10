100 bin kişi ağrı dağı eteklerinde eğlendi

Doğubayazıt Stadyumu'nda ikincisi gerçekleştirilen Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi etkinliği, çevre illerden gelenlerle birlikte yüz bin kişiye müzik şöleni sundu. Festival, ünlü şarkıcıların performanslarıyla büyük beğeni kazandı.Zara ve Kadr'nin sahne aldığı festivalde ışık ve lazer gösterileriyle tam anlamıyla görsel bir şölen sunuldu. 70 metre uzunluğu ve 444 metrekare led ekran tasarımı ile Türkiye'nin en büyük sahnesinde gerçekleşen etkinliğe katılanlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gecede, ünlü işadamı Hikmet Eraslan'ın canlı DJ performansı eğlenceyi zirveye taşıdı. Eraslan, yaklaşık bir saat süren performansıyla stadyumu dolduran müzik severleri coşturdu.