100 milyon verirse şarkı söylemeyi bırakırım

Selen Görgüzel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecileri görünce sohbet eden Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda bir programda Aslı Zen'in "Selen şarkı söylemesin. Parası neyse verelim" cümlelerine de yanıt verdi: "Hadi muhatap olayım. O kadar parası var mıymış? Kimsenin öyle bir şeye parası yetmez."Görgüzel, sözlerine şöyle devam etti: "75 yaşına kadar çalışmayı planlıyorum. Bunu baz alırsak, biraz da indirim yaparsak 100 milyon lira verirse söz bırakacağım. Ben de keyif çatayım. İyi bir ses sanatçısı olduğumu düşünüyorum. Şarkıyı doğru söylüyorum. Oyunculuktan gelen diyaframımı ve sesimi doğru kullanabiliyorum, eğitimim var. Bazen detone olabiliriz. 3 saate yakın performans sergileyip detone olmayan Beyonce olabilir. Onların da teknikleri var, ekipleri var manyak gibi işler yapıyorlar. İleride bütçemi kuvvetlendirebildiğim zaman bu fark ortaya çıkacak. Bunlar işin fıtratında olan şeyler. Ben çok ciddiye almıyorum ve kendimden eminim."