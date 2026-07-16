100 yıl geçse de o geceyi unutmayacağız

Alişan: "Asırlardır düşmanlarıyla savaşmış bir millet, 15 Temmuz gecesi içimizdeki hainlerle karşı karşıya geldi. O gece Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hep birlikte unutulmayacak bir destan yazdık."

Gamze Özçelik: "Şehitlerimizi rahmetle, göğsünü siper eden kahramanlarımızı saygıyla ve sevgiyle anıyoruz."

Ebru Gündeş: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Amine Gülşe: "Unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Sinan Akçıl: "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Her zaman söylüyorum; bugün sahnelerde mesleğimizi yapabiliyorsak bu o gece hayatını ortaya koyan kahramanlarımız sayesindedir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Murat Kekilli: "10 değil, 100 yıl da geçse 15 Temmuz'u asla unutmayacağız. Gelecek kuşaklara da o gün yazılan destanı anlatacağız."

Sinem Kobal: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."